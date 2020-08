Feiret bursdagen med tårnfest

I forbindelse med Moss bys 300-årsjubileum, flagges det over hele byen i dag. Ved siden av Bytårnet på Skarmyra, som fyller 100 år, ble bursdagen markert på en verdig måte: Med fanfarer, teaterstykke og taler.

Mangfoldig program

Dagens arrangement ble med brask og bram startet og avsluttet med fanfare av Stian Omenås.

Teatertroikaen Frederic Molund, Julia Sørensen og Mats Gukild – som satt opp den tredje delen av «Ingen vei tilbake» på Verket i sommer – fremførte så et humoristisk, men historisk korrekt dramastykke på omtrent 10 minutter.

Deretter holdt Vidar Hauge Halvorsen, leder for Tårnfuglene, en interessant tale om byens og Bytårnets historie.

Ordfører Hanne Tollerud avsluttet med en tale hvor Moss’ innbyggere fikk skryt for å opprettholde optimismen på tross av koronakrisen.

– Optimisme er ordet som oppsummerer mossinger. Og den økende optimismen jeg ser, til tross for pandemien, gjør også meg enda mer optimistisk med tanke på byens fremtid, understreket Tollerud.

Teatertroikaen Frederic Molund, Julia Sørensen og Mats Gukild fremførte et 10 minutters teaterstykke omhandlende Moss bys historie. Foto: Peder Wehn

To jubilanter

Det 16 meter høye utkikkstårnet i sten var en gave til Moss, fra kommunen, på byens 200-årsjubileum i 1920. Seks år før oppføringen, i 1914, ble en minneeik plantet ved siden av det nåværende tårnet. Dette ble gjort av den daværende ordfører, Bjørn Kristensen, for å feire grunnlovens 100-årsdag.

Det var den funksjonalistiske arkitekten Rudolf Emanuel Jacobsen som sto for tegningen av tårnet. Han var, sammen med August Nielsen, hovedarkitekt bak Norges jubileumsutstilling i Frognerparken i 1914.

– For nøyaktig 300 år siden undertegnet kongen i København dokumentet som sikret Moss’ status som kjøpstad, og som vi i dag feirer, poengterte Vidar Hauge Halvorsen, leder for Tårnfuglene.

Og akkurat 200 år senere sto tårnet klart på rekordtid.

– Under tre måneder etter at byggingen av Bytårnet ble vedtatt av bystyret, sto det ferdigstilt på høyden ved Skarmyra. Dette er antagelig den raskeste gjennomføringen av et prosjekt i Moss kommunes historie, fortsatte Halvorsen spøkefullt.

2021 blir bra

Ordføreren benyttet seg av muligheten til å takke for de mange gavene Moss kommune har mottatt i 2020.

– De nye gavene vil glede mossinger i generasjoner fremover. Og fellesnevneren til disse gavene er at de kommer til å stimulere til engasjement og aktivitet, nevnte hun.

Det er lagt opp til at en rekke av de planlagte arrangementene som måtte vike i år, heller blir gjennomført neste sommer. Dette innebærer at konserten med Sunde, Eggum, Sivertsen og KORK i Nesparken, legges til 25. juni 2021.

Planen om 50 spillscener langs Morsa, hvor det lokale kulturlivet skal kunne opptre, vil også flyttes til neste år.

– Planen om Morsalangs, hvor lokale artister skulle få lov til å utfolde seg, og med liner over elva hvor akrobater fremfører stunt, vil bli realisert under Christian Frederik-dagene neste år. Dette skulle være, sammen med storkonserten i Nesparken, et stort trekkplaster. Og ikke minst et utstillingsvindu for vår flotte by. Dette vil dermed arrangeres neste år, fortalte Trygve G. Nordby, prosjektleder for byjubileet, sist uke.

Åpent tårn hele jubileumsuka

I forbindelse med Moss bys 300-årsjubileum er det laget et bytårn i miniatyr som kan fås kjøpt på kommunetorget.

I tillegg vil tårnet være åpent hele jubileumsuka: Alle hverdager fra 15.00-18.00, og fra 11.30-14:30 på lørdag og søndag.

Og Tollerud kom til slutt med en gratulasjon til alle byens innbyggere:

– Vi skal gjøre byen vår enda mer skapende, varmere og grønnere. Kjære mossinger, gratulerer med dagen, avsluttet ordføreren.

