Tonene til Franz Schuberts «Ave Maria» på fiolin innledet Ari Behns bisettelse i en fullsatt Oslo domkirke fredag. Til stede i domkirken var Behns familie og venner, hele kongefamilien og en rekke toppolitikere.

Behns foreldre og søsken holdt minneord i kirken. Det gjorde også han og prinsesse Märtha Louises datter Maud Angelica Behn (16) på vegne av seg selv og sine to yngre søstre. I det sterke minneordet takket hun faren og viste fram en tegning hun hadde laget, og som hun skulle gi ham til jul.

– Nå vil jeg aldri kunne se det koselige smilet ditt og de snille øynene dine igjen. Og jeg vil aldri kunne gi deg den beste tegningen av deg hittil, sa hun og viste til tegningen av Behn, som også prydet programmet for bisettelsen.

– Det finnes alltid en utvei

Den kunstneriske 16-åringen fortalte at hun hadde et nært forhold til faren, som hun beskrev som flink til å gi henne og søstrene komplimenter og en tro på at de kan klare alt.

Maud Angelica Behn forklarte også hvor trist hun er over at faren bestemte seg for å dra. Han slet med psykiske vansker i mange år, og det har vært vanskelig for henne og søstrene, fortalte hun.

16-åringen oppfordret andre som har mørke tanker, til å søke hjelp.

– Pappa må ha vært så sliten at han ikke hadde følt at han hadde noen annen utvei enn å dra fra denne verden, sa hun.

– Der tror jeg han tok feil. Det er alltid en utvei. Jeg vil si til alle at det alltid finnes en utvei, selv om det ikke føles sånn. Folk vil hjelpe, du kan få hjelp, og det kan bli bedre, la hun til.

Maud Angelica Behns tale rørte de nær 800 menneskene som deltok i bisettelsen, og folk snufset og gråt i hele kirken. Også representantene fra kongehuset var tydelig preget.

Preken om lys og mørke

I sin preken tok Oslo-biskop Kari Veiteberg også opp viktigheten av å hjelpe hverandre og å snakke høyt og sant om både mørke og lys.

– Tung blir veien. La oss hjelpe hverandre i dagene som kommer med å jakte etter glimt og erfaringer av tro, håp og kjærlighet i livene våre og å snakke sant om både mørke og lys. Vi skal gjøre vårt for at slike ting ikke skjer igjen, sa biskopen.

– Lyset du trenger, finnes. Også det kan vi gjenta i trass, i tro og i håp, sa hun videre.

Ari Behn (47) tok sitt eget liv 1. juledag. I bisettelsen ble det sunget flere salmer som forbindes med jula, som «Det hev ei rose sprunge», «Et barn er født i Betlehem» og «Deilig er jorden».

I bisettelsen var det flere kulturelle og musikalske innslag av Behns nære venner, med blant annet musikk av Sigvart Dagsland, skriftlesning av Kåre Conradi, Dennis Storhøi og klokkespill av Jon Håtun.

Ari Behns nærmeste familie ved Olav Bjørshol, Espen Bjørshol, Christian Udenes, kronprins Haakon, Ask og Isak Bjørshol bar kisten hans ut fra bisettelsen i domkirken.

Fullsatt kirke

Tilreisende fra hele landet kom til Oslo for å delta i seremonien i domkirken. Allerede klokka 5.50 var folk på plass i køen utenfor kirken for å få plass under bisettelsen, som startet klokka 13.

Behns dødsfall har rørt ved mange nordmenn. På Slottsplassen har folk satt ut lys til minne om ham, og i hans hjemby Moss gikk flere hundre i fakkeltog søndag 29. desember.

I tillegg til representanter fra det norske kongehuset deltok prinsesse Petra Laurentien Brinkhorst av Nederland og svenske prins Daniel i bisettelsen.

Det offentlige Norge var også godt representert ved statsminister Erna Solberg (H), stortingspresident Tone W. Trøen (H), høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie, Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) og fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland i Viken og Oslo.

Etter bisettelsen ble det fredag ettermiddag holdt en privat minnestund på et hemmelig sted.

