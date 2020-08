Er du en engasjert ungdom? Nå vil kommunen høre din stemme

Vedtaket er en del av kommunereformen, og tanken bak er å slippe til yngre stemmer i saker som har direkte innvirkning på ungdommers liv. Det skal opprettes medvirkningsråd både i kommunene og fylkeskommunene rundt om i landet.

Skal være rådgivende

Målet er at medvirkningsrådet skal gi råd i anliggender knyttet til barn og unges hverdag. Kommunestyret eller fylkeskommunen må ikke nødvendigvis gjøre slik ungdom vil, men de skal få vite hva rådet mener før det fattes en avgjørelse.

Det skal være en valgperiode på inntil to år til medvirkningsrådet, og medlemmene i ungdomsrådet skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år. Det er kommunestyret i kommunene og fylkestinget i fylkeskommunene som står for utvelgelsen av medlemmene.

Leder og nestleder av rådet velges selv av medlemmene.

Gir ungdommer en stemme

Alle saker som gjelder ungdom, skal forelegges ungdomsrådet. Samtidig kan rådet ta opp saker på eget initiativ. Formålet med ungdomsrådet er å skape en bred og åpen medvirkning i saker som gjelder ungdom.

Eksempler på saker hvor innspill fra rådet er aktuelt, inkluderer: Kultur- og fritidstilbud, skolesaker, helsetilbud, samferdsel og kollektivtilbud, miljøsaker, kommunens årsbudsjett og økonomiplan, offentlig arealplanlegging og generelle kommuneplaner.

Det vil også vektlegges at kommunen og fylkeskommunen skal videreutvikle gode og tjenester og tilbud for ungdom. Derfor er det viktig å lytte til ungdom. Dette skal forbedre kommunens og fylkeskommunens kunnskap om ungdoms behov og ønsker.

Kan forbedre kommunikasjonen

Sofie Thelin (19), som er den yngste politikeren i kommunestyret i Moss, er positiv til opprettelsen av rådet.

– Veien til politikerne kan virke lang for ungdom. Og hvis man har et forslag eller tenker noe burde vært annerledes, blir det fort frustrerende. Da er det supert med et medvirkningsråd for ungdom. Det blir lettere å foreslå endringer, komme med forslag og bli hørt, forteller Thelin.

Thelin tror også at kommunen kommer til å tjene på ordningen:

– Det blir lettere for kommunen å få hørt på og være i kontakt med ungdommen når vi har et slikt råd, fortsetter hun.

– Tror du at rådet kan få reell innflytelse på beslutningstaking?

– Ja, garantert. Det blir på en måte som Ungdommens bystyremøte (UBM), noe jeg var heldig å få være en del av. Der jobbet vi på tvers av skolene, med saker som var viktige for oss unge. Skillevegg mellom dusjer, leksefri skole og mange andre ideer startet i UBM, og ble siden vedtatt av politikerne. Jeg håper og tror at rådet kommer til å få innflytelse, nevner Thelin.

Håper på et mangfoldig råd

Det er mulig å søke om å få plass i medvirkningsrådet på Moss kommunes nettsider. Interessenter skal sende inn en kort presentasjon av seg selv, og en liten søknad hvor det skal understrekes hvorfor vedkommende ønsker å bli medlem av rådet.

– Er du en engasjert ungdom som ønsker å fremme ungdommers interesser i kommunen? Ønsker du å komme med innspill til planer og annet som har betydning for det å vokse opp i kommunen? Da bør du søke om å få være med i det nye medvirkningsrådet for ungdom, står det på Moss kommunes hjemmesider.

– Hva slags personer håper du at melder sin interesse for rådet?

– Alle! Uansett interesser og bakgrunn. Rådet skal representere ungdommen i Moss, og vi er en mangfoldig gjeng. Man trenger ikke være politisk interessert, det viktigste er at man vil bidra til å gjøre Moss så bra som mulig for ungdom, avslutter Thelin.

Frist for å søke seg inn til medvirkningsrådet for ungdom i Moss kommune er 1. september. Søknadsskjema finner du her.

