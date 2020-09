Enda en NM-medalje til Linn!

Av Dag Eliassen

– Jeg er faktisk mest overrasket og fornøyd med dagens bronse, oppsummerte hun etter å ha løpt inn på 24,33.

I kaldt vær og under sure forhold i Bergen, var det en god sportslig prestasjon.

– Tiden var omtrent på pers. Det var et meget sterkt felt her i helgen, og jeg hadde mange sterke løpere bak meg i dag. Derfor er jeg mer enn fornøyd. Mesterskapet har vært utrolig fra begynnelse til slutt, oppsummerer hun.

Linn tok tre gull på U-23 NM i fjor. I år ble det et gull og to bronse for noen uker tilbake.

– Helgens prestasjoner er nok enda bedre, understreker hun.

Mathilde Sofie Karlsen (17) ble nummer åtte i tresteg på 11,71. Seks jenter var over 12 meter.

– Det hadde jeg også håpet å klare, sier Mathilde, som var blant finalens yngste. Hun satte personlig rekord på 12,07 tidligere i sommer.



Mathilde Sofie Karlsen ble nummer åtte i tresteg. Foto: Vestpress