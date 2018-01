– Drept av 21 knivstikk

Moss

Alexandra Nilssen døde av blodtap etter å ha blitt knivstukket 21 ganger i overkroppen – blant annet i halsen.

Detaljene fra drapet gjengis i den ferske tiltalebeslutningen mot mannen, som VG først omtalte i dag.

Den unge kvinnen fra Rygge ble drept av sin samboer en tirsdagsmorgen 18. juli i fjor, da de to besøkte en familiehytte i Flå i Buskerud. Der skal de to ha kranglet fordi tiltalte var redd kjæresten skulle gå fra ham.

Etter å knivstukket og drept Nilssen, satte han seg bak rattet og tråkket på et tidspunkt gasspedalen inn, før han vrengte bilen over i motgående kjørefelt og kolliderte med en annen bil. Det var et forsøk på å ta sitt eget liv, mener politiet.

I personbilen som kom imot satt et eldre ektepar. De kjørte bilen inn i fjellveggen for å unngå frontkollisjonen. Ingen ble alvorlig skadd i sammenstøtet.

25-åringen har erkjent de faktiske forholdene, selv om han etter egen forklaring fikk blackout i tidsrommet drapet må ha blitt begått. Han har også hevdet at han ikke hadde noe motiv for å ta livet av kjæresten.

