De siste ukene har det høyreekstreme partiet Alliansen, startet av Hans Jørgen Lysglimt Johansen, sanket underskrifter ved å stille seg opp på kjøpesentre og lignende steder, med plakater med påskriften «Underskrift mot bompenger». De ble sist observert på Rygge Storsenter i Moss fredag.

Skjemaet som folk har underskrevet på, har imidlertid ikke vært en underskriftskampanje mot bompenger, men derimot en liste for at det høyreekstreme partiet Alliansen - Alternativ for Norge skal registreres som partinavn i Partiregisteret. Dette gjør at de kan stille lister i alle valgkretser til stortingsvalget.

– Folk blir lurt

Leder ved Antirasistisk senter, Rune Berglund Steen, sier til Dagsavisen Moss Dagblad at han synes dette er grovt.

– Vi snakker om at intetanende folk blir lurt til å støtte et klart høyreekstremt parti, dette er ikke Senterpartiet som forsøker å lure til seg velgere fra Venstre. Dette ligner politisk svindelvirksomhet, fra et parti hvor lederen fremmer grovt antisemittiske, rasistiske, konspiratoriske og antidemokratiske synspunkter som nærmer seg nazisme, og som også har sammenlignet seg med Hitler og oppfordret til statskupp.

Klarer Alliansen å samle inn 5000 underskrifter, kan partiet stille lister i alle fylker ved stortingsvalget neste år, og partileder Lysglimt Johansen opplyser på Twitter at de snart har kommet i mål ved å bruke bompengemetoden.

Opplegget har tidligere vært omtalt i NRK og Fredriksstad Blad, og har blitt kritisert for å være villedende.

Allerede har partiet, som ved forrige stortingsvalg fikk rundt 3300 stemmer, nok underskrifter til å stille liste i Oslo og Rogaland.

– Hvis det går an, vil jeg oppfordre alle som har underskrevet uten å ønske å støtte Alliansen, om å trekke underskriften sin.

Nestleder ved senteret, Ervin Kohn, er enig i at folk blir lurt.

– Alliansen lurer folk til å skrive under. De seiler under falskt flagg. Kan vi kalle det en falsk-flagg operasjon? De utgir seg for å være et bompengeparti. Er du mot bompenger - skriv under, kommenterer han i en e-post.

Trosset senterledelsen

Det var mange mennesker på Rygge Storsenter fredag ettermiddag, og ikke minst var det lang kø ved Vinmonopolet - der Alliansen hadde satt opp kampanjen sin.

– Dette er fortvilende. De har ikke søkt om å stå her, og de har ikke lov til å stå her, sier senterleder ved Rygge Storsenter, Lene Hafskjold til Moss Dagblad.

Fredag var hun og snakket til aksjonistene tre ganger, men hun trodde de kom fra bompengepartiet Nei til bompenger.

– Jeg trodde det var kampanjen Nei til bompenger. Det er det de sa til meg, at de kom fra bompengepartiet. Hvis det virkelig var Alliansen, er det jo fryktelig, synes senterlederen.

Ringte politiet

Hun forteller at hun opplevde dem som frekke og motvillige til å ta imot beskjeden om å flytte seg.

– På 20 år i senterledelsen har jeg aldri opplevd lignende. Vi har vært i dialog med kommuneoverlegen angående salgsboder på senteret, og konkludert med at vi ikke kan ha det nå som pandemien pågår. Så derfor ville vi at de skulle flytte seg. Men de svarte meg med at de hadde rett til å stå der, på grunn av ytringsfriheten. Jeg sendte til og med vekterne ned for å få fjernet dem, og vekterne endte med å ringe politiet.

– Hva sa politiet da?

– De svarte at de var usikre på om de hadde lov eller ikke. Men dette er jo en privat tomt. De kan ikke bare komme og sette opp bord og boder. Vi har til og med innført nekt for alle salgsboder rundt senteret, på grunn av korona. Så dette synes jeg var frekt.

– De hadde ingen respekt for verken eller for vekterne, i det hele tatt. Vi kom ingen vei.

– Hva synes du om at de er og sanker stemmer på falske / uriktige prinsipper?

– Det er ikke greit. At de kan gjøre det, synes jeg er helt forferdelig. Folk skrev jo under og trodde det var en underskriftskampanje mot bompenger, og de leste ikke det som sto om at det var Alliansen.

Spår forskriftsendringer

Jusprofessor Eirik Holmøyvik ved det juridiske fakultet i Bergen har blant annet sittet i valglovutvalget. Han sier at de ikke har diskutert denne måten å skaffe seg underskrifter på, rett og slett fordi det aldri har vært en problemstilling.

– Vi ante ikke at det kunne bli et problem. Dette kan føre til forskriftsaktivitet før neste valg, sier han.

Han er ikke kjent med at metoden har blitt benyttet tidligere.

– Nei, jeg er ikke kjent med at dette har blitt gjort før. Mange sider av valgsystemet vårt er basert på tillit, også ordningen med signaturer for listeforslag. Når det kommer til jussen rundt det, så er ikke tilbakekall av signaturer regulert direkte i loven. Likevel er det slik at loven og lovforarbeidene har som forutsetning at de som skriver under er klar over at formålet med signaturen er å støtte at listeforslaget får delta i stortingsvalget. Signaturer som er falske eller som er fremskaffet på en måte som er egnet til å forlede underskriverne om formålet, vil være ugyldige. Personer som vil trekke tilbake signaturene kan henvende seg til valgmyndighetene. Etter mitt syn har valgmyndighetene også plikt til å vurdere måten signaturene er fremskaffet på når de skal godkjenne listeforslagene. Formålet med kravet til signaturer er å sikre at partiene som stiller til valg har et minimum av seriøsitet og oppslutning. Dersom man ser gjennom fingrene med reglene om listeforslag, risikerer man å undergrave tilliten til valgordningen.

– De som har skrevet under, og som vil trekke signaturen tilbake, må kunne gjøre det. De må i så fall vende seg til valgstyresmaktene, som i dette tilfellet må være fylkesvalgstyret i hvert fylke.

PARTIET ALLIANSEN