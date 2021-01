Det blir digital 8. mars-feiring i Moss

– Det er fortsatt svært viktig å markere den internasjonale kvinnedagen, men smittesituasjonen er slik at det ikke er mulig å avholde et tradisjonelt arrangement. Med unntak av i fjor har vi i flere år markert kvinnedagen på Verket scene. I 2020 valgte vi å avlyse på grunn av koronasituasjonen. Det standpunktet tok vi bare to dager før 8. mars, og seks dager før myndighetene vedtok å stenge ned landet. Vi torde ikke ta sjansen på å være en potensiell smittespreder, sier Hanne Luten.

– Hvordan blir årets arrangement?

– Det blir heldigitalt og profesjonelt. Vi har alliert oss med reklamebyrået Storybold, som skal sikre oss en digital løsning. Den rutinerte og dyktige teaterregissøren Karl Erik Solgård skal stå for regien. Vi vet ennå ikke hvilke digitale plattformer som blir aktuelle, men det skal vi informere godt om i god tid før 8. mars, sier Hanne Luthen.

Shazia Majid stiller opp



– Og hva med innholdet på kvinnedagen?

– Hovedinnslaget blir en samtale med journalist og forfatter Shazia Majid. Hun presenterte boka «Ut av skyggene» på bokmessen i Moss i 2019. Boka er et pionerarbeid om den første generasjonen innvandrerkvinner i Norge. Hun dokumenterer at innvandrerkvinnene levde under tredobbelt undertrykkelse: som kvinner, som arbeidere og som innvandrere. De kjempet for å frigjøre seg fra tre åk. Shazia Majid forteller en sterk historie om situasjonen til de kvinnelige innvandrerne, som i stor grad er blitt oversett, og ofte er blitt isolerte i et fremmed land.

I samarbeid med Moss Bibliotek har vi hatt flere lesesirkler i Moss som har tatt for seg denne boka. Utfordringen til forfatteren er hvordan patriarkatet kan bekjempes. Det er ikke snakk om «stakkars kvinner». Vi snakker om et felles «vi», og om hvordan dette felles søsterskapet skal styrkes.

Shazia Majid har i en årrekke vært en sterk stemme i den offentlige debatten. «Ut av skyggene» vant Bokhandelens sakprosapris i 2019, og var også nominert til Brageprisen. Jeg er svært glad for at hun vil stille opp på vårt 8. mars.-arrangement, sier Hanne Luthen.

Unge kvinner

Årets 8. mars-arrangements hovedtema er « Likeverd og likestilling».

– Det er fortsatt uhyre viktig å jobbe for både likeverd og likestilling, og jeg er glad for at også unge kvinner deltar aktivt. Dette vil bli markert på 8. mars med en dialog mellom to ungdommer om feminisme.

Det er Mah-Noor Baig som har engasjert seg i både elevrådet på ungdomsskolen og i Operasjon Dagsverk. Hun ble kåret til en av byens ildsjeler i desember 2020. Mah-Noor Baig har laget dialogen sammen med Kristina Moen, som er nestleder i Moss AUF, forteller Hanne Luthen.

Kvinnemonolog

På årets digitale 8. mars-arrangement vil det også bli fremført en monolog av psykolog Niloufar Jalali-Moghadam, som holder til på Jeløy. Hun er medlem av ReN, et internasjonalt forskningsnettverk som jobber mot vedlikehold og utvikling av morsmål.

Niloufar Jalali-Moghadam har engasjert seg sterkt i spørsmål om likeverd fmellom kvinner og menn. Både i foredrag og kronikker.