Jørn Ramberg

Høyrepolitiker i Moss

Det er egnet til å vekke oppsikt når man ser «løsninger» og argumenter fra det rødgrønne flertallet for 2021-budsjettet.

Styringsflertallet bruker ganske enkelt mer penger enn de har. For å få regnestykket til å gå opp «trekker de gullkortet», eller knuser sparegrisen – tømmer alle fond og oppsparte midler - for å dekke de daglige utgiftene. Å lede et privat selskap på denne måten ville gitt umiddelbar avskjedigelse. Det går ganske enkelt ikke an. Med mindre man er rødgrønn politiker.

Ordførerens uttalelse er oppsiktsvekkende: «Vi har en kommunesammenslåing og en pandemi som gjør situasjonen vår ekstra utfordrende. Hvis ikke nå er rett tidspunkt for bruk av fond, vet ikke jeg», sa ordfører Hanne Tollerud (Ap).

Nei, beklageligvis vet du ikke, ordfører! Men, du burde vite.

Å skylde på pandemien holder ikke lenger. Her vil alle utsatte kommuner få statlig bistand. Årsaken er ene og alene at de rødgrønne ikke har kontroll over pengebruken og har gjennomført en kommunesammenslåing med gigantisk høyere driftsutgifter enn de to gamle kommunene hadde hver for seg.

Enda verre og mer tragisk blir det når man leser SVs uttalelse og deres «forståelse» av situasjonen. «Det er ingen grunn til å være bekymra før fondet er tomt. Da begynner vi å nærme oss Robek», sa Øivind Tandberg-Hanssen (SV). Er det noen ansvarlige familier i Moss som ville sagt noe lignende? «Vi har fortsatt en tusenlapp i banken, folkens - drit i å se på de daglige utgiftene, kjør på videre!»

Som innbygger og skattebetaler i Moss vet jeg nesten ikke om jeg skal le eller gråte. Kjernen i problemet er at de «ansvarlige» styrende ikke tør å ta de grepene som trengs. Ja, det vil gjøre vondt og gå ut over noen. Men, når man bevisst styrer en kommune med underskudd må man på et eller annet tidspunkt vise ansvar og sørge for at utgiftene blir lavere enn inntektene. Vi har ikke flere sparegriser å knuse.

Robek-registeret (en oversikt over kommuner som har så svak økonomi at de settes under offentlig administrasjon) har i dag 12 «medlemmer». Er det helt tilfeldig at samtlige av disse har ordførere og styringsflertall som utelukkende er rødgrønt? Som Høyre-politiker er det nærliggende å tenke på hvilke partier som klarer å ta ansvar og sette tæring etter næring. Moss sin kurs er en villet kurs fra dagens styringsflertall rett mot den økonomiske avgrunnen. På tross av Høyres advarsler gjennom mange år.