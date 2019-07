Sp tilbake i Moss bystyre?

Senterpartiet (Sp) ser ut til å gjøre et comeback i Moss bystyre. Statistisk sentralbyrå har en valgstatistikk som går tilbake til 1979, og Sp har ikke vært representert i Moss i den siste 40 års perioden. Men i den samme 40 års perioden har Sp hele tida vært representert i Rygge kommunestyre.



Det var stabilt med tre representanter i hver periode fra 1979 til 1995. Ved valget i 1999 falt partiet kraftig, og endte med en enslig representant. Og den svake oppslutningen varte fram til forrige kommunevalg i 2015. Da doblet Sp sin representasjon til to. Rygge Sp fikk 5,1 prosent oppslutning i 2015, og økte med 2,3 prosentpoeng. Gerd Louise Myhre Molvig og Per Harald Svendsen ble partiets representanter. Ingen av dem står på partiets liste til høstens valg. Der er det Tor Petter Ekroll, Annette Lindahl Raakil, Bjørge Marckus Huth og Ann Kristin Andreassen som er satt opp på kumulerte plasser.

På landsbasis ser Sp ut til å bli kommunevalgets suverene vinner. Gjennomsnittet av meningsmålinger i 2019 gir partiet 13,9 prosent. Blir dette valgresultatet, vil det innebære en framgang på 5,4 prosentpoeng i forhold til valget i 2015. Hvordan det vil gå i Moss er fortsatt ganske usikkert, men det er trolig at partiet vil nyte godt av tendensen på landsbasis, og dermed få bystyrerepresentasjon.



Men Moss Rygge Sp føyer seg nå inn i rekken av partier som ikke si hvilken politisk blokk partiet ønsker å samarbeide med etter valget. Både Ny Kurs og Venstre har gjort det samme. KrF sitter også på gjerdet. Dette gjør det problematisk for velgerne, som ikke vet hvem de får som politisk ledelse i byen hvis de stemmer på et parti som ikke toner flagg. En stemme til Sp, Ny Kurs eller Venstre kan like godt bli en støtte til Høyre/Frp, som til en rødgrønn koalisjon. Det er ikke sikkert at politisk opportunisme vil være særlig smart når valgdagen kommer. De fleste velgere misliker «hestehandel» på bakrommet i dagene etter 9. september.