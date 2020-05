Det har lenge vært lite realistisk å tro på en gjenåpning av flyplassen på Rygge. Men mange har likevel hatt et håp om å kunne fly fra Rygge igjen. Den sivile flyplassen, som ble drevet av Rygge Sivile Lufthavn (RSL), måtte legge ned driften 1. november 2016. Siden den gang har flere aktører jobbet for en gjenåpning, og i 2017 overtok Jotunfjell Partners restene av RSL og tilhørende infrastruktur, inkludert terminalbygget.



Mange forsøk på å skaffe solide flyselskap til Rygge har strandet. Og nå ser det ut til koronapandemien har tatt knekken på det siste håpet om en gjenåpning. Flytrafikken er sterkt rammet. De aller fleste land har stengt grensene, og ifølge Eurocontrol, som er en sivil/militær organisasjon som arbeider for å fremme sikkerheten i europeisk luftfart, er nedgangen i flytrafikken på rundt 90 prosent for de største flyplassene i Europa, sammenlignet med april i fjor.

Den totale oversikten i slutten av april viser en total nedgang på drøyt 89 prosent. Det er 191.000 færre flyginger enn på samme tidspunkt i 2019.



Norge har riktignok den klart minste nedgangen i total flytrafikk, med 52 prosent. Det skyldes at 80 prosent av flytrafikken i Norge er innenlandsflyginger. Det er langt mer enn noen andre land på lista. Men et fall på 52 prosent er likevel så dramatisk at det er umulig å legge offensive planer for nye flyplasser.



Dette har naturligvis også lederne i Jotunfjell Partners innsett, og de sier nå at de er villige til å selge flyplassen til noen andre. Selskapet har også vært i dialog med Moss kommune for å vurdere omregulering av flyplassterminalen til andre formål. Inntil videre vil nok terminalbygget bli stående som en spøkelsesbygning, og det meste tyder på at slaget om en flyplass på Rygge nå er helt slutt.