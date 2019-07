Av: Jørn Ramberg, listekandidat for Høyre

Visstnok får vi det stadig verre som arbeidstagere med mindre Rødt får styre.

Det er mange pussige påstander og antydninger – blant annet at arbeidsgivere generelt hater faste stillinger, hele stillingsbrøker, fagforeninger osv.

Vennligst våkn opp!

Jeg har vært fagorganisert og ansatt i et stort konsern i over 20 år. Ledelsens samarbeid med fagforeninger og ansatte er godt, ansettelsesvilkårene gode, selv om partene naturlig nok drar i litt forskjellige retninger. Faste stillinger med erfarne og trygge medarbeidere er et kvalitetsstempel for en bedrift – og de tjener penger på at det er sånn.

6-timersdag: En flott utopi, men kan Rødt regne? En bedrift med marginalt overskudd i dag, hvordan skal den overleve hvis hver ansatt jobber 20% mindre? For jeg regner med at man ikke samtidig må gå ned 20% i lønn?

Man vil småstillinger til livs – hvorfor finnes det da fortsatt slike i Moss kommune nå som Rødt har vært på styringssiden i flere år? Man ønsker seriøst arbeidsliv og vil «private helseprofitører til livs». Det siste halvåret kan jeg huske tre stygge saker: Dårlig arbeidsmiljø som fagforeningen reagerte kraftig på og to tilfeller av manglede arbeidskontrakter. Det merkverdige er at alle disse tre sakene gjaldt virksomheter som selveste Moss kommune – med Rødts velsignelse og mot Høyres klare overbevisning – nylig har tatt tilbake fra de fryktelige helseprofitørene som ikke vil annet enn vondt for sine ansatte. Vennligst forklar det!

Så er det de fryktelige vikarbyråene: Igjen, kan Rødt regne? Hvis man ikke skulle kunne prøve seg frem med en ny stilling, men være tvunget til å gå «all in» kan ett av to skje: Man tør ikke satse på en ny stilling, eller kostnadene kan bli så høye at bedriften går dukken. Både jeg selv og andre i nær familie kom inn i arbeidslivet nettopp via vikarbyråer og midlertidige stillinger. Den muligheten hadde ikke kommet om det ikke var en viss fleksibilitet.

Rødt har «begynt kampen for et anstendig arbeidsliv». Som må bety at vi i Moss hittil ikke har hatt det. Kan Rødt vennligst komme med helt konkrete eksempler på dette – om man da ser bort fra de stygge sakene som kommunen selv var ansvarlig for? «Rødt vil stille strengere krav for å sikre at norske lønns- og arbeidsvilkår gjelder i Norge.» Hallo, Rødt: Norsk lov gjelder faktisk i Norge! Alle – naturligvis også Høyre - vil selvsagt de useriøse til livs. Å antyde at dette er noe de røde har monopol på er ganske drøyt.

Som andre har påpekt nylig: Før de røde kan få dele ut en eneste krone av kommunes inntekter til gode formål er det faktisk noen som må tjene inn pengene. Det ser det ut til at mange glemmer. Uten et seriøst og lønnsomt næringsliv er det ikke noe å fordele.

Godt valg!