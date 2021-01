Private aktører må ikke få begunstige seg på pandemien

Av Remi Sølvberg, Moss Rødt

I disse dager mottar alle kommuneleger i Viken fylke, og så vidt meg bekjent alle bydels overleger i Oslo, et tilbud om drahjelp med det store vaksinerings arbeidet de nå, eller i nær framtid skal sette i gang med. Dr. Dropin er et selskap skapt for å gi deg et alternativ til overarbeidede fastleger. Firmaet gir deg som har penger på kort, enklere, rimeligere og en bedre legetime opplevelse. Du skal få time samme dag og kan ifølge dem selv konkurrere mot lange køer i det offentlige og de dyre prisene i det private ( ,...ja, de er også private).

Dette firmaet byr seg i disse dager frem for et stort antall kommuner med å tilby bistand i koronavaksineringen. Dr. Dropin står klar til å bistå med massevaksineringen, står det i brevet som er sendt. De er klare umiddelbart og kan vaksinere opp til 20.000 personer i døgnet, og deres vaksinepersonell som består av leger, sykepleiere og legestudenter er klare på bare fire dagers varsel, står det å lese i brevet som er sendt ut.

Per. dags dato ( 22. januar ) er 70.000 personer vaksinert i Norge. Og tall fra FHI viser at største antall vaksinasjoner gjort på en dag ennå ikke har oversteget 10.000 personer. 20.000 vaksinasjoner daglig, er altså der vi er i vaksineforløpet nå et meget stort tall der vi står i dag. Antallet doser er ventet å øke betraktelig utover våren men det er også vanskelig å se for seg at dette firmaet som er et relativt lite foretak ( 70 ansatte ) skulle klare denne jobben med å sette et slik antall vaksine doser ( 285 doser pr lege, sykepleier eller legestudent ).

I regjeringens kamp mot korona har det ikke skullet mangle på penger når det kommer til smittebekjempelsen har vi hørt. Og kommunene har fått betydelige midler tilbakeført for den kampen og de budsjettoverskridelsene som har vært i kommunenes helse sektor. Det må jo nå være fristende for mange kommuneleger og sette Dr. Dropin på saken så fort vaksinen kommer med budbilene fra kontinenter, og i etterkant sende regninga til Erna Solberg.

Oslo kommune har benyttet seg av firmaets tjenester. Sammen med Aleris har disse fimaene solgt tjenester til kommunen i forbindelse med kommunen mål om å nå sin ønskede kapasitet innen korona testing. Ikke vet jeg hvor mye dette har kostet, men jeg tror jeg vet hvem som til slutt må betale for det og hvem som har tjent på det.

Det viktig å huske på at disse tjenestene ikke er noe kommunene ikke kunne gjort selv. Dette er arbeid som ligger til statlig og kommunalt helsearbeid, både spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenestene. Men ved å lokke med tilbud, raske quik fix avtaler og ved å ha en Regjering som over tid har lagt til rette for privatisering vil vi fortsatt se en glidning mot enda mer privatisering. Ved å sprøyte inn statlige midler i korona bekjempelsen og vi det også antagelig være tilgang for profitt for de private også her. Det å leie inn velferdsprofitører er et valg som undergraver ansattes rettigheter og overfører fellesskapets midler til private investorer. Vi må sammen snu trenden hvor det private får et større og større spillerom innen helse velferdsgodene i landet vårt. Jeg håper ikke Dr. Dropin får begunstige seg på pandemien vi er inne i.