Private aktører må få bidra i kampen mot pandemien

Av Lars Thomas O. Paulshus, Moss Høyre

Remi Sølvberg er den 23. januar ute med sine meninger om de private sitt bidrag i kampen mot pandemien. Nok en gang så skal de holdes utenfor kampen mot pandemien for enhver pris virker det som. Selskapet Dr. Dropin får det glatte lag av Sølvberg, når de nå faktisk kan tilby tjenester på kort tid.

Er det slik Sølvberg, at det er bedre for en liten kommune å bruke tid på ansettelser av leger og sykepleiere, for å bidra i en meget hektisk periode med høyt arbeidspress med testing og samtidig vaksinering enn å benytte innleid hjelp i en periode? Eller skal man da heller utsette vaksinering og testing?

Slik vi i Høyre ser det så må alle gode krefter settes inn når det er utfordrende situasjoner innen helse! Mangfoldet innen helse kan bidra til at vi sammen kan løse en av de tøffeste situasjonene vi har sett innen helse og omsorgsområdet på mange år. Her må vi se til at vi utnytter de forskjellige aktørene innen faget for at vi skal komme oss i mål, dette være seg kommersielle, kommunale eller ideelle.

Kalnes sykehus startet vaksinering den 13. januar. Denne onsdagen fikk 816 medarbeidere sin første vaksine i et meget godt samarbeid med bedriftshelsetjenesten Avonova. Her kunne de sykehusansatte konsentrere seg om sitt arbeid i en meget travel arbeidsdag. Dette fungerte meget godt, uttalte sjef for sykehusapotekene, Thomas Bäckstrøm, til sykehusets hjemmesider.

Daglig får fysioterapeuter inn pasienter som er blitt operert hos private aktører som har ledig kapasitet til å utføre oppdrag på bestilling av det offentlige. Dette muliggjør en omdisponering av personell på sykehuset. Det bør være et godt tegn på et samarbeid mellom offentlige instanser og private aktører!

Remi Sølvberg viser til at Oslo kommune har trengt hjelp fra Aleris for å kunne oppnå ønsket kapasitet innen testing av korona. Er ikke dette en god løsning da, Sølvberg? Eller er det mest riktig å stenge ute de kommersielle aktørene, fra dårlig testkapasitet med mulig større grad av spredning av smitte som følge for enhver pris? Nei, vi i Høyre synes ikke det!

I kampen mot pandemien må alle gode krefter få bidra til å løse de utfordringene vi har, ideelle, kommersielle, frivillige og kommunale!