Leder i Ny Kurs, Trond Marthinsen, har uttalt følgende i et leserbrev: ”For eller imot konkurranseutsetting i Moss er en debatt uten verdi”

Her argumenterte han for at for Ny Kurs er det (grovt sett) bare viktig at brukerne er fornøyde.

I Dagsavisen Moss Dagblads nettutgave 17. juli uttaler han: "Moss kommune har ikke den kompetanse som skal til for å føre en effektiv kontroll med større private aktører innen helse og omsorg. Når vi ikke har den kontrollmuligheten, kan vi heller ikke konkurranseutsette disse tjenestene".

Ny Kurs inntar med dette et prinsippløst standpunkt, der partiet like godt kunne ha gått inn for privatisering, så fremt Moss kommune hadde hatt et bedre kontrollsystem overfor private leverandører av helse- og omsorgstjenester.

For Rødt er kampen mot forskjells-Norge, en profittfri velferd og et rettferdig arbeidsliv, blant de viktigste sakene ved årets kommunevalg. Og, det er riktig som leder av Ny Kurs Trond Martinsen også har sagt: ”profittfri velferd er blant de viktigste sakene som skiller en venstre- og en høyreside i norsk politikk.

Rødt er FOR en skattefinansiert velferdskommune som tilbyr de beste tjenestene til dem som trenger det mest, og ikke til de med den tykkeste lommeboka.

Skattepengene som bevilges til de ulike kommunale velferdstiltakene (eldreomsorg, barnehager, barnevern osv), skal brukes til disse tiltakene. Og ikke til kommersielle børsnoterte selskaper som har som hovedmål og gi eierne profitt.

At «det er uinteressant hvem som driver tjenestene” har til nå vært kronargumentet til Høyre og FrP. Jeg beklager at Trond Marthinsen (Ny Kurs) i denne saken velger” politisk side.”

Kommunevalget er ikke først og fremst en kamp om ”posisjoner” og godt betalte politiske tillitsverv, men om hvordan og hvilke tjenester som skal prioriteres og bidra til å gjøre livet best mulig for et flertall av innbyggerne.

Et sterkt Rødt og et flertall for venstresiden vil sikre at kommunen i stadig større grad driver de skattefinansiere tjenesten selv, med kommunalt ansatte på tarifferte lønns- og arbeidsforhold. Og, selvsagt at tjenestene skal gjøres stadig bedre.”

Ny Kurs har som sin hovedparole å bryte ned det Høyre-/Arbeiderparti-flertallet som partiet oppfatter som det viktigste hinderet for mer demokrati og bedre innbyggerinvolvering i Moss. Og, for Rødt er Ny Kurs på ingen måte en ”hovedmotstander” ved årets kommunevalg: Denne rollen inntar privatiseringsfantastene i Høyre/FrP.

Men siden det ikke ligger an til at noe enkeltparti for flertall alene, må det dannes blokker/allianser i kommunestyret. Det skal velges ordfører og fastsettes retning og budsjetter i den kommende fireårsperioden. I saken om profitt i velferden, har Ny Kurs dessverre havnet på feil side.

Eirik Tveiten

Ordførerkandidat for Moss Rødt