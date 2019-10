Onsdag 9. oktober ble det skrevet lokalpolitisk historie i Moss. Da ble historiens første kommunestyremøte til Nye Moss avholdt. Selv om utfallet av ordførervalg og utvalgsledere var godt kjent på forhånd, var det likevel et historisk sus over valget av ordfører for en kommune som snart vil ha 50.000 innbyggere. Hanne Tollerud (Ap) ble valgt med et klart flertall, og det er flott at den første ordføreren i storkommunen er en kvinne.

En vurdering av det første kommunestyremøtet åpner også for et par interessante perspektiver. Det ene er at Høyre, Frp og Ny Kurs inngikk et valgteknisk samarbeid for å sikre partiene representasjoner i de ulike utvalgene. Fra Høyres side var det ganske klart at det også burde gjelde ordfører og varaordfører, men dette ble ikke uttrykkelig sagt i de raske forhandlingene. På bakgrunn av at det var inngått et samarbeid om posisjoner, var det ganske overraskende at samtlige Ny Kurs-representanter stemte for Hanne Tollerud.



Selv om stemmegivningen ikke påvirket resultatet av avstemningen, er det klart at Ny Kurs ikke høynet sine aksjer i et fremtidig samarbeid med høyresiden i kommunestyret. Siden det heller ikke er behov for Ny Kurs i den koalisjonen som skal styre kommunestyret de neste fire årene, så kan Ny Kurs lett havne i det som tidligere SV-profil Hanna Kvanmo, kalte politikkens «dødsskyggens dal». Hun forklarte at det var et sted der partiet var alene med sitt, men uten makt. Det er denne dalen som også Venstre har nærmet seg.

For den andre saken å merke seg i det første kommunestyremøtet, er at Venstre har falt utenfor samtlige hovedutvalg. Venstre klatret opp på gjerdet i valgkampen, og forkynte at partiet ville se hvilken vei vinden blåste før det ble tatt standpunkt til mulige samarbeidspartier. Det endte med at de ble kastet ut av forhandlingene på rødgrønn side, og det var heller var plass til dem hos partiene på høyresida. Konklusjon: De to partiene som hardest sto på at de ville være uavhengige av blokkene, Ny Kurs og Venstre, kan begge ha tapt betydelig, politisk innflytelse.

