Nødvendig med strenge smitteverntiltak

Det er kommet flere negative reaksjoner på Moss kommunes strenge smitteverntiltak. Det er bra at tiltakene blir debattert, og at det blir satt et kritisk søkelys på myndighetenes vedtak som innskrenker innbyggernes sosiale liv. Men det er ikke bra at uenighet med tiltakene kombineres med aktiv bekjempelse. For hvis folk unnlater å følge de råd og vedtak som det ledende fagmiljøet anbefaler, er det stor fare for at smitten får bedre grobunn. Da blir den økte smitten en direkte årsak til at myndighetene strammer ytterligere til. Oppfordringer og aktiv handling for å unngå smittevernsreglene, er dermed en bjørnetjeneste til hele befolkningen.



Det er greit å holde fast ved et viktig faktum: Smittesituasjonen i Norge er langt bedre enn i de fleste andre europeiske land. Det er overveiende sannsynlig at det nettopp skyldes strenge smitteverntiltak, og en god håndtering av disse.



I Moss er situasjonen urovekkende. I september ble det registrert 28 smittede. I oktober var tallet økt til 80. I november steg tallet til hele 144. Og i de fire første dagene i desember er det allerede 50 personer som er registrert som covid-19-smittet. Dette er en rask og negativ utvikling. I en slik situasjon er det bra at kommuneoverlegen og de lokale, politiske myndighetene setter i verk strenge tiltak. Evalueringen etter at pandemien er over, vil vise hva som virket og hva som kan ha vært unødvendig. Men det er bedre å følge myndighetenes krav nå, og heller være litt føre vàr.



I lørdagens avis forteller kommuneoverlege Kristian Krogshus at julefeiringen blir annerledes i år; først og fremst i det offentlige rom. Julegateåpninga og julegrantenninga utenfor Moss kirke ble avlyst. Det samme blir alle store julearrangementer, deriblant «Julaften på Verket Scene», som er åpent for alle som ikke har noen å feire julaften med. Det er trist, men i år er det viktigste å få slått ned koronaviruset.