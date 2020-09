«Nærskoleprinsippet må bli praksis i Viken»

Simon Appelberg Laabak

Politisk nestleder i AUF i Østfold

AUF mener at nærskoleprinsippet må ligge til grunn i den nye inntaksordningen i Viken. Vi ønsker at elever som skal begynne på videregående skole skal ha forutsigbarhet, og slippe å risikere å ende opp på en skole langt unna der man bor om man ikke ønsker det. Nærskoleprinsippet sørger for at det ikke har noe å si hvor man kommer fra eller hvilken bakgrunn man har når man skal begynne på videregående. Styrken ved skolen i Norge er at mennesker fra ulik bakgrunn og ulik kultur møtes, og lærer av hverandre. Det skaper tillit mellom folk. Inntaksordning brukes som et verktøy i kampen mot sosial ulikhet. Ved å åpne for «fritt skolevalg» vil vi ende opp med noen skoler der de flinkeste elevene går, og andre skoler der de som ikke har karakterer til å velge hvor de ønsker å gå blir presset inn.

Vi må føre en helhetlig skolepolitikk

Unge høyre ser ikke helheten i skolepolitikken, og fokuserer bare på at de som får best karakterer skal få velge hvor de vil gå.

4. september skrev leder i Østfold Unge Høyre, Sandra Lexander et innlegg om det de kaller for «fritt skolevalg». Nok en gang skal Unge Høyre pynte på fakta i politikken sin, og gi elever illusjoner om et valg mange i praksis ikke vil ha. Det er ikke slik at alle elever kan velge fritt hvilken skole de vil gå på dersom unge høyre får det som de vil. De legger opp til at bare de flinkeste elevene får lov til å velge hvor de skal gå, og at de som ikke har like bra karakterer kan risikere å måtte gå på en skole langt unna der de bor.

Debatt: «Nei til fraværsgrense i ungdomsskolen»

En målsetting med skolepolitikken må være at alle skal trives på skolen. Da kan ikke løsningen være at man skal kunne velge seg bort fra nærskolen sin fordi den ikke er bra nok. Hvis skolen ikke oppleves som bra nok så er det der vi må starte. Innholdet i skolen må bli bedre, og føre til mer motivasjon og trivsel for elevene. Vi må fortsette å lage god skolepolitikk på elevenes premisser, så de kan trives uansett hvor de går. Det er sånn man skaper verdens beste skole. Ikke ved at unge høyre snur ryggen til alle som ikke har kjempegode karakterer. Unge Høyre virker veldig opptatt av rettferdighet når de skriver om «fritt skolevalg», men hvor er rettferdigheten for de elevene som ikke får velge hvilken skole de vil gå på fordi de ikke hadde bra nok karakterer?

Det er også litt spesielt at Unge Høyre skriver «Det er ingen som vet bedre enn elevene selv hva de vil» når man samtidig presser en urettferdig fraværsgrense ned på elevene til tross for et flertall av norske elever er mot den. Unge Høyre mener tydeligvis at de vet hva som er best for norske elever.

For AUF er det viktig at Viken fører en skolepolitikk som tar hensyn til flere ting en karakterene til elevene. Vi er tross alt mer enn tall. Vi vil jobbe for at elevene i Viken skal trives på skolen, og at de skal slippe unødvendig lang reisevei til og fra.