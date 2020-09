Dramatikken i Trøndelag Arbeiderparti har gitt oss innblikk i en norsk partikultur som er best egnet til å skremme bort velgerne. Kamp om makt og posisjoner synes å være viktigere enn politikken. Partier med klare politiske profiler kaprer dermed velgere, som tradisjonelt har søkt til Ap.

I Østfold seiler det også til å bli dramatikk om topp-posisjonene foran neste års stortingsvalg. Stein Erik Lauvås er fylkesleder, og han har vært en av Arbeiderpartiets profilerte representanter på Stortinget. Han var tidligere ordfører i Marker kommune, og har en sterk posisjon i Indre Østfold, og også sørover mot Halden. Flertallet i Moss Ap ønsker nå å vrake fylkeslederen til fordel for Fredrikstads ordfører Jon-Ivar Nygård på førsteplass. Og satser på Moss Arbeiderpartis gruppeleder Shakeel Rehman på en tredjeplass. Dette åpner opp for en splid innad i Østfold Arbeiderparti. Det er ikke sikkert at et slikt sjakktrekk vil tiltrekke partiet flere velgere.

Vraking av en fylkesleder, som ønsker å fortsette som stortingsrepresentant, er en vanskelig øvelse. Særlig når ingen kan påpeke at Stein Erik Lauvås har gjort noen store politiske blemmer.

Moss Ap ønsker å inngå en allianse med arbeiderpartilagene i Fredrikstad og Sarpsborg, for å sikre at de tre største byene i fylket får de tre første plassene på Stortingslista. Samtidig som en slik allianse vil sette Stein Erik Lauvås ut av spill, så ryker også Siv H. Jacobsen fra Moss. Hun er nå vararepresentant til Stortinget, og har steppet inn i lengre perioder.

Det blir hevdet at Siv Jacobsen har store oppgaver i Viken fylkeskommune, og dermed er uaktuell. Men det samme kan sies om Shakeel Rehman, som i praksis er gruppeleder for hele posisjonen i Moss bystyre. Hvis storby-alliansen ryker, er det fare for at også Siv Jacobsen rykker nedover på lista. Da kan Moss Ap stå igjen med svarte-Per.