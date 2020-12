Monica Carmen Gåsvatn

Nestleder i Viken Høyre Kvinneforum

Sissel Rundblad

Gruppeleder Moss Høyre



Er du en blant 150 000 som hvert år opplever vold, trakassering og overgrep fra en som står deg nær? Har du tenkt at du kanskje fikk som fortjent og at du må skjule blåmerkene eller passe på å aldri nevne for noen at han i går skjelte deg ut og fortalte deg at du var både tjukk, udelikat og vanskelig å bli glad i ? Er du en av mange som klandrer deg selv, og skammer deg over at dette skjer?

Da er du ikke alene, og det er hjelp å få.

Ingen har rett til å krenke deg og din kropp gjennom fysisk eller psykisk mishandling. Mistenkeliggjøring og gjentagende ydmykende og nedlatende kommentarer i parforholdet er tegn på psykisk mishandling. Av ulike grunner kan du komme til å tro at det er din skyld og at du fortjener hvert et ukvemsord og hvert slag. Men sånn er det ikke. Psykisk og fysisk vold er aldri selvforskyldt. Ingen skal leve med vold.

Har du barn så har du et ekstra ansvar for å si fra. Å være vitne til vold er like skadelig som å være direkte utsatt. Du tror kanskje at barnet ikke får dette med seg? Et barn tar skade av å overhøre det som skjer fra soverommet sitt. Han eller hun kan også føle seg svært utrygg over den generelle atmosfæren som råder i hjemmet og blir ikke skjermet. Barnet tar skade, du må aldri tro noe annet.

FN har en egen dag for avskaffelse av vold og overgrep mot kvinner. Det foregår en stor landsomfattende kampanje om at volden mot kvinner må stanses. Kanskje denne tiden er en gyllen anledning for deg til å søke hjelp?

Slå opp på dinveiut.no eller ring vold- og overgrepslinjen 116 006 for en uforpliktende samtale. Kanskje blir dette det første lille skrittet du tar for et liv i frihet.