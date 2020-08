Cecilie Agnalt (Ap)

leder for kulturkomiteen i Viken Fylkeskommune

Som Olsen selv skriver det; «med dampmaskinen ble Vestby og Hvitsten tilgjengelig med tog og passasjerbåt. Hvitsten ble et rekreasjonssted fra Kristiania. Flere kjente kunstnere og litterater oppsøkte og bosatte seg i Hvitsten om sommeren»

Det er dette som har lagt grunnlaget for de storslåtte opplevelser vi får oppleve på Ramme Gaard. Det er et historisk sus over stedet. Det er magi, skjønnhet, og alvor i skjønn forening.

Et unikt hageanlegg stiller i helt egen klasse. Et variert møte med dyr, som lever i pakt med naturen. Gården har dyrket økologisk mat siden 1986, de har over 40 ulike grønnsakssorter. Målet sies å være å sette Debios gullstandard for økologisk mat. Det innebærer at minst 90 prosent av råvarene er økologiske.

Edvard Munch var en av dem som skulle forme stedet. Edvard Munch kjøpte Nedre Ramme i 1910 og beholdt det til sin død i 1944. Med Munch som bakramme, blir det ramme alvor når vi møter forestillingen «Hjerteblod» i Havlystparken. Det er Munhcs egne ord «Kunst lages av Hjerteblod»

Stykket hadde premiere 15 august, og nettsiden forteller om snart utsolgte billetter. Og det er lett å forstå. Ord strekker ikke til. Her må alle sanser åpnes. Det er Hjerterått, det er Hjerteblod, men det er også hjertelig godt for sjela. Med et stjernelag på scenen er det bare å lene seg tilbake i Hagelyst sin egen festsal!

Takk til alle som har gjort dette mulig. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med Ramme Gaard, også ved senere anledninger. Det er kortreist, det er vakkert. Det er sjelefred.

