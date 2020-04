Tage Pettersen (H)

Stortingsrepresentant

For noen er krisen et trussel for levebrødet. Jeg tenker på de som eier og har jobb på badeanlegg, hoteller og spisesteder i regionen vår. Jeg tenker på hytteforbudet som gjør at mange små butikker og utesteder mistet nødvendige inntekter. Det er i sesongene gjestene legger igjen penger bedriftene er helt avhengig av for å leve. Nå preger permitteringer og usikkerhet reiselivsnæringen.

Våre kulturinstitusjoner skulle være i full gang med de siste forberedelser til årets utstillinger. Mai er selve måneden for sesongåpninger. Festivaler og idrettsarrangementer er avlyst. Vi kan ikke gå på fotballkamper. 17. mai toget må vente til neste år. Restriksjoner i hvor mange vi kan være sammen med og hvor nær vi kan være hverandre satte stopper for det.

Vi lever i et slags vakuum, mange er i karantene, andre kjemper for livet i våre sykehus og sykehjem. Her står leger og sykepleiere i front for å for å redde liv. Smittebegrensende tiltak gjør at hjemmekontor blir løsning for de som har mulighet. Men noen må møte mennesker fysisk. Stor takk til helsearbeidere, butikkmedarbeidere, ansatte på apotek, renholdspersonale, de i transportsektoren, politi og brannvesen.

Men vi skal klare å komme igjennom denne krisen. Vi er heldige å leve i et land med solid økonomi, en befolkning med god utdanning og hvor det er relativt små forskjeller mellom folk. Vi har masse ressurser, vi er kreative. Vi har nettmiddager og nettkonserter. Vi lærer oss nye matoppskrifter og treningsmetoder.

Vi bruker penger på krisepakker, til nå 310 milliarder. På Stortinget har vi tverrpolitisk samlet oss om flere krisepakker for næringsliv, kultur og idrett. Vi har vedtatt gode permitteringsordninger for bedriftseiere og ansatte. Bankene er overført midler for å garanti lån til små og mellomstore bedrifter. Momsen er redusert og innbetalinger av forskuddsskatt for bedriftseiere utsatt.

Vi har politiske ledere som er trygge og tydelige med Erna i spissen. Antall smittede går ned og det er stadig færre på sykehus. Heldigvis åpner skoler og barnehager opp nå i april. Det er godt nytt for alle barn og særlig for de som har ekstra behov eller som lever i hjem med problemer. Snart kan vi gå til frisør og psykolog.

Vi har klart å stå sammen i denne krisen og skal klare det litt til.



