Moss Høyre mener det er viktig å ha konkurranse mellom kommunale og private tilbydere. Vi mener mangfold av tilbud er bra for å skape innovasjon og nyvinning i tillegg til at konkurranse gjør tilbudene enda bedre for brukerne. For meg er ikke denne debatten en ideologisk kamp. Det spiller ingen rolle for meg om det er kommunen eller en privat aktør som leverer tilbudet, så lenge det gitte tilbudet leverer gode tjenester til en fornuftig pris.

Det som ofte fremstår som litt merkelig er det ideologiske tankesettet som preger mange i denne debatten. De er imot private aktører kun fordi de er private. Det spiller ingen rolle om brukerne og ansatte er fornøyde, det er prinsippet om de private aktørene i seg selv som er feil ifølge denne logikken.

En gjenganger som jeg ofte hører er dette: Når en privat aktør ikke leverer gode nok tjenester og ikke greier å ha ordnede forhold for sine ansatte, da hører man gjerne; se! Dette er bevis på at det private ikke fungerer. Men snur man på flisa når et kommunalt tilbud må spare inn penger og ikke greier å drifte som de skal, hører man gjerne at det er fordi de ikke får nok penger; vi trenger mer midler. Da står ikke jeg på sidelinjen og sier; se det kommunale fungerer ikke!

Poenget er at den som leverer det tilbudet brukerne og ansatte er fornøyde med til en fornuftig pris, den bør også kunne få levere tilbudet.

En annen gjenganger jeg hører er: Du skal ikke tjene penger på sjuke folk. Her er det altså prinsippet om profitt som er det avgjørende. Det spiller ingen rolle ut ifra denne logikken om det eksisterende tilbudet er dårlig. Så lenge ingen tjener penger på det, er det moralsk rett. Det samme gjelder andre veien. Hvis det eksisterer et tilbud alle er fornøyde med er det allikevel galt hvis noen tjener penger på det. Det må jo være irrelevant om noen tjener penger på et tilbud hvis det er et godt tilbud. Jeg vil til og med si det er bra at noen tjener penger på det hvis de leverer tjenester folk er fornøyd med! Fortjenesten er frukten tilbyder sitter igjen med for å tilfredsstille folks etterspørsel og behov.

Sacha Christian Foss

Listekandidat Moss Høyre