Om vi dveler noen sekunder ved ordet vekst. Vi kjøper mer, og dermed kaster vi mer. Vi er fanget i en markedsøkonomi som er avhengig av vekst. Denne veksten skjer i stor grad på bekostning av hensynet til klima,miljø og artsmangfold.

Vi har tillagt oss, eller blitt påtvunget et behov for et voksende forbruk, og dette er ikke bærekraftig. Dette er heller ikke forenelig med våre verdier. MDG legger til grunn for sin politikk at det er naturen som bærer oss, og naturen sier nå kraftig ifra om at vi er I ferd med å gå over dens tålegrense.

Hva om vi klarte å oppleve en god nok livskvalitet, kanskje til og med en stor mening med livet uten at dette hadde vært forankret i større lønningspose, flotte biler, gaming, nyeste telefon eller antall flybonuspoeng?

Vi har våre behov for mat, vann, ren luft, søvn, varme husly og tilhørighet. Dette er primærbehov som vi er avhengige av å få dekket for å overleve og ha det bra. Vi har behov for å leve i trygge omgivelser, og leve et liv med folk rundt oss og som bryr seg. At noen anerkjenner oss og respekterer oss for den vi er.

Vi må legge til rette for trygge nok oppvekstbetingelser og omsorgstjenester I kommunen for at dette skal bli mulig.

Lever vi så i trygge nok miljøer idag? Jeg tror nok de fleste vil svare ja på dette spørsmålet ut fra den norske velferdsmodellen. Velferdsmodellen er noe vi har brukt mye ressurser på og som er vårt felles sikkerhetsnett som vi ikke må ta for gitt. Økt privatisering av helsetjenester og priser styrt av markedet kan demontere velferdsmodellen. Velferdsmodellen med like tjenester uavhengig av lommebok, er idag under angrep og det ønsker MDG å motarbeide.

Vi ønsker oss også flere møtesteder for ungdommer og voksne. Vi vil skape arenaer der vi ser hverandre i øynene i stedet for ned i skjermen. Møteplasser der vi hjelper hverandre med dagligdagse utfordringer og hvor vi kan få dekket vårt kontaktbehov. Møteplasser som gir folk mening og der alle er velkommen.

Vi har tiltak i dag som Fontenehuset i Rygge som gjør en fremragende jobb. Vi har Rygge og Moss Frivilligsentral. Dette er tiltak vi i Miljøpartiet de Grønne vil styrke ytterligere.

La oss stimulere til vekst av gode menneskelige verdier og natur først og fremst, så kan markedet tilpasse seg våre egentlige primærbehov.

Kenneth Busch

2. Kandidat MDG