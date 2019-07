Av: Bjørn Refling, leder av faglig utvalg, Rødt Moss

Høyres Jørn Ramberg svarer på mitt innlegg for et organisert og anstendig arbeidsliv for alle, og toner flagg for Høyre i arbeidslivsspørsmål. Det setter vi i Rødt pris på!

Ramberg kjenner seg ikke igjen i min beskrivelse av et dramatisk maktskifte i arbeidslivet de seneste årene, men etter hva jeg kan forstå har han selv en ledende stilling i DnB Eiendom. Det er selvfølgelig fint dersom de ansatte behandles godt i den bedriften, men Ramberg bør løfte blikket og vurdere om hans erfaringer virkelig er overførbare til folk flests arbeidshverdag.

Sannheten er at fagforeningene over flere år er blitt svekket, og selv om konfliktnivået foreløpig er lavt ser man at sterke krefter trekker i retning av såkalte exit-strategier, der tariffavtalte ordninger undergraves og regler og lover bøyes. Ramberg viser med sitt innlegg at Høyre overser og fornekter denne virkeligheten.

Ramberg hevder videre at Rødt ikke kan regne og at vår kampsak for seks timers arbeidsdag er en umulighet. Vel, det sa arbeidsgiverne og partiene deres den gang man kjempet for åtte timers arbeidsdag også.

Ramberg og Høyre mener at det er kapitalistene som skaper verdier og tjener inn penger, men vi i Rødt mener at det først og fremst er de som jobber i bedriftene som med sin tid og arbeidskraft produserer samfunnets rikdom. Derfor er det verken rimelig, demokratisk eller særlig rasjonelt at de som tilfeldigvis har havnet i en slik posisjon at de eier bedriftene får ha så stor makt i samfunnet og være så rike. Sekstimers arbeidsdag er et forsøk på å utjevne forskjeller i samfunnet og gjøre det mer rettferdig. Det er selvfølgelig ikke mulig å innføre sekstimersdag i alle bransjer og sektorer umiddelbart, men det har til og med vist seg å effektivisere produksjon i enkelte bedrifter. For eksempel hos Tine Heimdal som har praktisert sekstimers dag siden 2007, og hvor produksjonen har økt med 34% på grunn av mer fornøyde og opplagte medarbeidere.

Til sist vil jeg få påpeke at Rødt selvsagt tar brudd på arbeidsmiljøloven i offentlig sektor på det aller største alvor. Men når slike ting skjer i virksomheter hvor kommunen er arbeidsgiver har det demokratiske kommunestyret i det minste mulighet til å gå inn og få ordnet på det – når det skjer i private velferds-foretak som Norlandia og Orange Helse viser erfaringene at det hemmeligholdes og gjøres til en forretningshemmelighet.

Som jeg skrev i mitt opprinnelige innlegg vil Rødt bruke demokratiet for å skape et organisert og anstendig arbeidsliv, og det er blant annet derfor vi har vært en pådriver for å innføre Oslo-modellen for et seriøst arbeidsliv i alle kommunale anskaffelser i Moss kommune. Dette har Høyre stemt mot, og viser tydelig hvilken side de står på.