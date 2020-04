Ingjerd Schou (H)

Stortingsrepresentant

Arbeidslivet forandrer seg så raskt at flere kan oppleve at deres utdannelse ikke lenger er relevant eller etterspurt lenge før de skal gå av med pensjon, eller kanskje til og med tidlig i karrieren. Det kan oppleves som frustrerende og vanskelig. Flere bedrifter i Østfold gjør nettopp det, fyller på med kompetanse!

I en tid med hurtige omstillinger og endringer, og nå også mange permitteringer, skal vi heldigvis satse mer på menneskers kompetanse, arbeidskraft og utdanning. Aldri før har det vært viktigere.

Menneskelig kompetanse er en fornybar ressurs vi må satse på. Vi ville ikke klart å oss uten smarte mennesker med arbeidsomme hender. Hele velferdssamfunnet vårt er bygget på kompetansen til alle dere som hver dag går på jobb, og alle de som har gått før oss. Det blir blant annet bygget av lærerne på Malakoff videregående skole, sykepleierne og legene på Sykehuset Kalnes, Vamma kraftsatsjon, Borregaard- og Saugbrugs fabrikker.

Som folkevalgt er det en del av mitt ansvar å legge til rette for at kompetansen arbeidstakerne sitter med blir videreutviklet og fornyet. Dette er ekstra viktig i møte med morgendagens arbeidsliv.

Derfor er jeg glad for at Høyre i regjering nå lanserer en kompetansereform som vil gi flere mulighet til å lære hele livet og stå lenger i arbeid. Ingen skal oppleve å gå ut på dato i norsk arbeidsliv, men faktum er at mange risikerer å gjøre nettopp det.

Teknologisk utvikling, kunstig intelligens og det grønne skiftet gir Norge som nasjon store muligheter vi må gripe, og vi har heldigvis konkurransefortrinn på flere områder. Men det fører også med seg utfordringer, og vi blir tvunget til å tenke nytt. Mange arbeidsoppgaver vil endres, kreve mer formell kompetanse for å utføres, eller forsvinne helt. Det fører til at de med lav eller ingen utdanning står i større fare for å falle utenfor arbeidslivet og i varende utenforskap. Derfor skal Høyre i regjering sørge for at alle får muligheten til å utdanne seg, fylle på med kunnskap og kompetanse, videreutdanne seg eller omskolere seg. Det er nemlig slutt på den tiden da vi utdannet oss først og jobbet etterpå. Vi må nå i større grad lære hele livet.

Utdanning har vært – og er – selve billetten inn i arbeidslivet, men i fremtiden vil ikke én billett ta oss langt nok. For mange av oss kan det være nødvendig med flere billetter, eller et klippekort. Kompetansereformen “lære hele livet” favner bredt: Den vil gi mennesker en ny sjanse i arbeidslivet og i utdanningssektoren, sørge for at de som trenger det får nødvendig faglig påfyll, og åpne opp utdanningssektoren for flere. Den vil sørge for at bedrifter og arbeidstakere i Østfold vil få sjanse til å holde tritt med utviklingen. Høyres og regjeringens løsning i møte med fremtidens arbeidsliv er å investere i mennesker og deres evner.