En skole på vei mot katastrofen?

Bekymringene er mange – både for de sterke og de svakere elevene. «Mengdetrening» er nødvendig! Dette blir et særdeles viktig tema i høst. Lytt til lærerne – og foreldrene! De har skoen på og vet hvor den trykker. Moss Høyre vil etter valget «Gjeninnføre muligheten for å gi lekser, der læreren samtidig har fokus på leksebevissthet.»

De siste dagene har også Kjetil Rolness i Aftenposten pekt på de seneste katastrofale beslutningene Ap nylig har fattet: Fraværsgrensen – som har gitt bedre tilstedeværelse og klar økning i antall elever som gjennomfører skolegangen: Vekk med den! Hvorfor? Ønsker ikke Ap at flest mulig skal gjennomføre skolen og få et bedre utgangspunkt i livet? Ordningen kan sikkert forbedres mtp. registrering av fravær, legemelding osv., men å skrote hele ordningen? Når man verken krever fremmøte eller lekser hjemme – hva er da sjansen for å lykkes på skolen? Elevene trenger faktisk både undervisningen i skoletiden og mengdetreningen hjemme.

Skal elevene kun ha rettigheter og ingen forpliktelser, mens lærerne blir mer og mer vingeklippet? Ingen myndighet overfor elever som gjør akkurat som de vil. For å toppe det hele har nå SV et leserinnlegg om at elevene selv skal velge hvilke fag de skal ha eksamen i! For at det ikke skal bli «urettferdig»! Og gjerne selv være med på å vurdere sin besvarelse? Kanskje med dobbelstemme om karakteren også? Hva slags samfunn tror de røde at elever vil møte etter at russetiden er unnagjort? Et samfunn der det er frivillig å møte opp til jobb eller studier og der studenten/den ansatte er den som har det avgjørende ordet i ethvert spørsmål?

Det er sjokkerende at ikke flere ser hvilken retning dette bærer.