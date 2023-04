Nei Ap – dere spiller ikke på lag!

Det offentlige skal alltid ha ansvaret for at tjenester leveres, men Høyre vil at den som leverer de beste tjenestene skal få lov til det! Det forbyr dagens styringsflertall. Eksemplene er mange: Straks de kom til makten overtok kommunen ansvaret for bla. Skoggata bo- og servicesenter. Var brukerne misfornøyd før? Nei. Er de mer fornøyd nå? Vet ikke. Er driften blitt bedre eller billigere? Vet ikke.

Ingenting av dette spiller visst noen rolle: Private skal vekk! De er nemlig «profitører» – antakelig det verste skjellsordet de røde vet. Som altså er noe så grusomt som at private leverer tjenester innen helse og omsorg og i mange tilfeller også klarer å tjene penger på det. Slik for øvrig f.eks. både fastleger, tannleger og fysioterapeuter gjør og får lov til.

Så har vi barnehager. Norge hadde aldri hatt full barnehagedekning uten de privates innsats. Videre er det et faktum at brukere av private barnehager jevnt over er noe mer fornøyd enn brukere av kommunale. Betød det noe da kommunestyret nylig behandlet ny barnehage på Halmstad? Her eier private aktører en tomt og sto klar til å bygge barnehage. Spilte det noen rolle for de røde? Neida – vekk med de private! Kanskje vi kan overta tomten deres, men i alle fall skal kommunen fikse dette selv. Uansett.

I september er det valg. Heldigvis.