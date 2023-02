«Jernbaneutbyggingen i Moss er virkelig en nasjonal skandale»

Hva skjer om det inntreffer en ulykke, kvikkleireras, større vannlekkasje eller jordskjelv inne i tunnelen? Enn hva om det «bare» drypper litt forurenset vann ned på litt lumske strømkabler med eller uten returstrøm? Hva med dårlige tilførselskabler, dårlige skjøter og korrosjon?

Det er ikke å forebygge og trygge helse, miljø og sikkerhet på en best mulig måte når det faktisk bygges kun ett tunnelløp i stedet for to separate tunneler. Og er rømningstunnelene faktisk gode nok ved en større hendelse inne i selve tunnelen på jernbanetraseen 8 meter under havet og kunne komme seg opp til overflaten 30 meter høyere oppe?

Hvordan kan vi tillate at Norges desidert minst likte og dårligst omtalte selskap får aksept og ansvar for å lage Norges dyreste, dårligste og en dokumentert lite fremtidsrettet jernbanetrasé gjennom et så risikabelt kvikkleireområde? Finnes det aktuelle selskaper som av faglige grunner ville nekte å ta jobben i kvikkleira i Moss?

Sitat fra FylkesROS Østfold 2014, Risiko- og sårbarhetsanalyse, Farepotensial:

“Fylkesmannen vil også minne om at selv om en hendelse har lav sannsynlighet (i gjennomsnitt f.eks. en hendelse pr. 500 år), innebærer dette ingen garanti for at hendelsen ikke inntreffer i morgen. Det er på dette grunnlag umulig å rangere hendelsene som denne ROS-analysen omtaler i forhold til hverandre ut fra en sannsynlighetsbetraktning.”

Til Moss Dagblad 26.02.21 uttalte Elen Roaldset, professor emerita i geologi ved Universitetet i Oslo, som regnes som en av landets fremste innen leire og skifer:

«Hvis et område med kvikkleire er forstyrret, er det ikke snakk om å vente mange år. Et ras kan komme raskt, nesten umiddelbart, etter dager og uker eller senere».

Adm dir i NORSAR, Anne Strømmen Lycke, uttrykker til Moss Avis 2.8.2018 sin bekymring over at jordskjelvfaren ikke får mer oppmerksomhet i områdene rundt Oslofjorden. «Geologiske undersøkelser viser at faren for et nytt større jordskjelv er reell.»

Kostnadene for fellesskapet for 10 km ny jernbane gjennom Moss har allerede økt fra 5,8 milliarder til foreløpig 18 milliarder kroner på få år. Kostnadene ventes å øke vesentlig og vil sannsynligvis langt overstige 20 milliarder kroner ved neste offisielle revidering.

Follobanen er på tross problemene en tidsbesparende og effektiv ny jernbane med 2 separate tunneler og til sammen 64 km nye jernbanespor til 0,5 milliarder kroner pr. km som sparer 10 minutters reisetid.

I Moss derimot vil det enorme pengesluket for 10 km jernbane med en meningsløs utbygging i kvikkleira koste over 2 milliarder kroner pr. km og gi minimal nytte. Bare for at Bane NOR Eiendom skal få tilgang til eiendomsutvikling på byens flotte sjøside, der 500 innbyggere ble kastet ut av boligene sine og en hel bydel ble lagt i grus.

Jernbaneutbyggingen i Moss er virkelig en nasjonal skandale som langt overgår Follobaneblunderne, selv om de er alvorlige nok.

