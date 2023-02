Offentlig drift - for enhver pris

Som mange kjenner til ble Skoggata drevet privat da det åpnet. Så ble – i ideologisk ånd – de private kastet ut fordi det røde styringsflertallet kun ønsker at kommunen selv får lov til å holde på med den slags. «Helseprofitør» er et hyppig brukt skjellsord om private tilbydere fra den fronten. Er ting blitt bedre – eller billigere – etter at kommunen selv overtok? Svaret er at «det aner vi ikke». Dagens styringsflertall prioriterer nemlig ikke å undersøke hvordan kvaliteten på alle helsetjenester er i Moss. Brukerundersøkelser eller andre, egnede tiltak er ikke på de rødes prioriteringsliste. Vi vet i alle fall at det, etter den kommunale overtagelsen, var flere medieoppslag hvor blant annet fagbevegelsen gikk hardt ut mot flere, uønskede hendelser. Det er også verdt å merke seg en kommentar i medieoppslaget: «– Da jeg var nyinnflyttet her, hadde de ansatte god tid til å ta seg av oss. Nå får jeg stadig høre av ansatte at «Liv, jeg skulle så gjerne vært hos deg lenger, men jeg har ikke tid», forteller Liv.»

Så er det helt sikkert mange forklaringer på dette. Pandemi er selvsagt en slik faktor. Men, er det bare det? For å finne svaret må man faktisk undersøke – og spørre. De rødes alternativ til konkrete brukerundersøkelser har vi hørt en del om, men finnes det noen andre, gode undersøkelser med klare konklusjoner? Vi venter i spenning.

En annen faktor er heltidskulturen – flest mulig 100%-stillinger. Alle politiske partier er enig i denne målsettingen. Dette har vi hørt om i «uminnelige tider». Før de røde overtok var dette et mantra også for dem. Dagens flertall har fått styre i en årrekke, men har de kommet i mål? Det er visst fortsatt et stykke igjen. De røde har nå styringen både statlig, på fylkesnivå og i kommunen. I tillegg er samarbeidet med LO så nært at mange lurer på hvem som er i lomma på hvem. Hvorfor klarer de ikke det de har prediket i en årrekke?

Det er under 7 måneder til årets kommune- og fylkestingsvalg. Stadig flere av oss mener det er på tide med en endring.

Hold deg oppdatert. Få ukentlige nyhetsbrev fra Dagsavisen Moss Dagblad