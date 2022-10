Vi har et ansvar for hverandre

I skrivende stund venter millioner av mennesker på å bli behandlet av en lege. Og det handler mer enn om å mangle en fastlege. Det står ofte om livet. For mange er det ingen selvfølge å ha lett tilgang til helsehjelp. Det kan medføre død for de det gjelder, men kan også forårsake pandemier av kjente og ukjente sykdommer som kan ramme også oss slik vi har opplevd det med koronaen.

Årets TV-aksjon vil samle inn midler for å forebygge og behandle sykdommer som rammer mennesker på tvers av landegrenser, alder og kjønn i fire land: Bangladesh, Den sentralafrikanske republikk, Den demokratiske republikken Kongo og Sierra Leone.

Disse landene er spesielt hardt rammet av manglende folkehelse. Uten tilgang til legehjelp, vaksiner eller medisiner dør mange barn, familier mister sine kjære, unge faller utenfor arbeidslivet og mange faller utenfor arbeidslivet. Ofte gjelder dette mennesker i sårbare livssituasjoner.

I Norge har vi en fantastisk dugnadsånd der vi står samlet om felles utfordringer. Daglig ser vi en glede i å hjelpe hverandre der vi er og der vi bor. La oss bruke denne ene dagen 23. oktober til å se glede i å hjelpe noen av de millioner av mennesker som savner den tryggheten vi til daglig har med lett tilgang til lege, medisiner og vaksiner.

I oktober har vi mulighet til å stå sammen om en felles dugnad. Vi kan bidra økonomisk og vi kan være med å spre kunnskap om tilstanden til millioner av mennesker som ikke har tilgang til helsehjelp slik vi har.

I år vil vi igjen gå med noen fysiske bøsser i Moss. Det er på langt nær alle som vil få besøk av en bøssebærer, og det blir baser på Hoppern, Rygge ungdomsskole, Rådhuset og Nøkkeland skole. Meld deg som bøssebærer og følg med i media om hvilke områder som får besøk.

Ordfører Hanne Tollerud har opprettet en digital bøsse som du kan gi til. Du kan også opprette en digital bøsse i ditt navn, eller i regi av din frivillige organisasjon. Du kan også bidra ved å snakke om TV-aksjonen, til de du treffer og i digitale medier.

Vi i kommunekomiteen håper at dette kan bli en suksess slik at vi kan videreføre denne litt «blandede» løsningen med noen fysiske og noen digitale bøsser.

Blimed.no har mange gode ideer for hvordan du som innbygger, din organisasjon eller din bedrift kan bidra på en morsom og engasjerende måte som kan promotere både saken, hva du står for og hvilke verdier du legger til grunn. Du kan også gi til TV-aksjonen på Spis Ute-uka 10.–16. oktober. Noen av bedriftene vil bli oppringt og oppmuntret til å gi til årets aksjon. Skolene skal arrangere skoleløp til inntekt for TV-aksjonen.

Vi oppfordrer dere alle i Moss kommune til en felles dugnad og innsats for TV- aksjonen 2022. Ta kontakt med kommunetorget om du ønsker å bidra. Det blir mange hyggelige og viktige aktiviteter i lokalsamfunnet, og det hele avsluttes søndag 23. oktober.

