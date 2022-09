Norge i NATO og NATO i Norge

Vi i Norge er heldige på mange måter, men ikke når det kommer til hvem vi deler grense med. For et halvt år siden, skjedde det utenkelige. Russland invaderte Ukraina. Historiene og bildene fra krigen treffer de fleste rett i hjertet. For at Norge under en invasjon ikke skal oppleve det ukrainerne opplever, trenger vi at NATO har faste baser, personell og utstyr her i Norge.

Vi i Unge Høyre mener at det viktig og på tide at vi inviterer NATO til å sette opp og drifte egne baser her i Norge.

Det norske forsvaret er godt trent og høyteknologisk. Men det spiller liten rolle, da det russiske forsvaret er større og farligere enn vårt. Derfor er vi i NATO. Med vår geografiske lokasjon, så tar det litt tid for NATO å komme fra USA, Tyskland og Storbritannia og opp hit til nord. Dersom vi hadde hatt NATO baser her i Norge, så hadde vi stilt bedre i de innledende fasene av en potensiell invasjon.

Vi forteller oss selv at Norge er et trygt land. Men hvorfor er vi trygge? Jo, fordi vi er medlemmer i NATO. I 1949 så 12 vestlige land at Sovjetunionen var en trussel. Disse landene skjønte at de ikke kunne bekjempe dette alene, så de dannet NATO. Nå i dag ser vi at Russland er i stand til å invadere nabolandet sitt, uten en legitim grunn. Akkurat som at de 12 landene så en økende trussel fra Sovjetunionen, så burde vi i dag se en Russland som en trussel. Da må vi også bruke dette i vårt arbeid med forsvaret.

Grunnen til at vi har et sterkt forsvar er for at vi skal kunne forsvare oss i tilfelle et angrep, tenker mange. Forsvaret sier selv at vi bruker milliarder av kroner på våpen og er medlem av NATO for ingenting. Fantastiske ingenting. Alt vi gjør er for at ingen skal tørre å angripe oss. NATO-baser i Norge vil styrke dette inntrykket. Noen mener vi bør ruste ned forsvaret vårt, slik at andre nasjoner også gjør det, og vi unngår krig, men dette gir oss null forsvarspolitiske garantier. Hvordan kan vi stole på at imperialistiske stater nedruster sitt eget forsvar, bare fordi vi selv gjør det? For å holde fienden utenfor Norge så er det på tide at vi ikke bare er i NATO, men at NATO er i Norge.

