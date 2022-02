Takk kjære Hilde, takk!

Du hadde ditt siste møte i Administrasjonsutvalget tidligere i januar. I den anledning hadde jeg tenkt å si noen ord til din ære. Men dessverre ble jeg corona-syk og fikk ikke deltatt i møte. Jeg benytter derfor anledning til å skrive en liten hyllest til deg i lokalavisen!

Kjære Hilde!

Du har i en årrekke stått på for innbyggerne i Moss. Jeg kan tenke meg at rekken med mennesker som du har bistått er lang. Alle de som har fått bedre rettigheter som følge av din innsats. Alle de som har fått en fast jobb og gå til. Alle de som har fått økte stillinger og fått en lønn å leve av! Alle de som har fått opplæring, skolering og veiledning. Ja, det er mange mossinger som takker deg for innsatsen og for hjelpen. Så vet vi jo alle, at det er hele laget som bistår i fagforbundet, men ethvert lag trenger en god kaptein, og den gode kapteinen har du vært! En lagleder, som Fagforbundet virkelig skal være stolte av!

Vi har kjent hverandre i mange år. Men de siste 6 årene har vi jobbet tett og godt sammen. Vi har vært enige og uenige. Noen ganger har vi hatt gode samtaler om ulike saker, andre ganger har vi rett og slett hatt en høylytt krangel. Med det er et tegn på gjensidig respekt og når vi hver eneste gang kan senke pulsen, sette oss med, ta en kopp kaffe, snakke sammen og finne ut av det i lag. Det syns jeg vi har gjort på en god måte.

For se bare på de gjennomslag vi har hatt sammen. Vi har rekommunalisert Orkerød sykehjem og vi kommunaliserte Skoggata bo og service. Hvert år har vi styrket tjenestene på helseområdet, som du og fagforbundet har vært opptatt av. Så har vi igangsatt tidenes satsing på heltidskultur i Moss kommune. Ja, listen er lang. Vi hadde ikke klart å få til alt dette, uten tydelige og dyktige tillitsvalgte i Moss kommune, og der har du satt en egen standard!

Så kjære Hilde! Tusen takk for samarbeidet! Tusen takk for innsatsen! Tusen takk på vegne av alle medlemmer, ansatte, innbyggere og folke- og tillitsvalgte!

Nå kan du bruke litt mer tid på deg selv! Jeg gleder meg til å besøke deg på «stugan» på Nes for gode råd, innspill og samtaler!

