Kan noen «voksne» svare på Viken-galskapen?

For Høyres del hadde ønsket vært at hele fylkesleddet forsvant, men det er dessverre ikke tema nå. Nå skal det brukes en ny, halv milliard eller mer på å rykke tilbake til start – dit vi var for flere år siden. Oppløse det nye Viken-fylket til et eller annet annet. Hva vet ingen ennå.

Kan noen «voksne» svare på hva som konkret blir bedre ved å rykke tilbake til start:

Hvilke fagmiljøer blir styrket? Samferdsel? Kulturområdet? Skolesektoren? IT-miljøet?

Hvilke av de ansatte i fylkeskommunen får en bedre arbeidshverdag?

Hvilke skoletilbud blir bedre?

Hvilke kulturtilbud blir bedre?

Får vi flere gang- og sykkelveier?

Blir kollektivtilbudet styrket/bedret?

Viken fylkeskommune har laget en tohundresiders utredning om reverseringsforslaget. For meg ser det ut som en entydig anbefaling: Ikke rot med Viken! Men, det er kanskje ikke så viktig?

Så forutsetter «noen» at Staten tar regningen. Jaha, så da blir det liksom gratis? Er dette penger som er trykket opp kun til dette formålet, eller er det en ørliten sjanse for at man kunne brukt noen hundre millioner til noe annet enn bare å ødelegge en organisasjon som har vært under oppbygging i lang tid?

Per i dag ser jeg ikke andre positive forhold med en reversering enn at de som vil sykle fra den ene enden av fylket til den andre får kortere vei. Men – imøteser en grundig opplysning på dette fra noen «voksne»!

