Åpent brev til finansminister Vedum

Du prøver å lure folk flest ved å gi inntrykk av at du reduserer avgiftene sånn at strømmen blir rimeligere. Faktum er at strømprisene aldri har vært høyere enn de er nå og du krever inn rekordmye i avgifter og moms. Du foreslår å kreve inn hele 13,8 milliarder kroner mer i strømrelaterte avgifter neste år. Samtidig stemmer SP og AP ned FrPs forslag om å avskaffe moms og elavgift selv om det ville gjort situasjonen noe lettere for folk flest og næringsliv som sliter nå.

Var alt snakket om at det nå var vanlige folks tur kun en bløff? Du kan være glad du ikke er i det private næringsliv, for da hadde slik (politisk) svindel og villedende markedsføring fått konsekvenser for deg.

Så kjære Trygve, lytt til vanlige folk, lytt til bedriftene, ta grep. Støtt FrPs forslag om umiddelbart å avskaffe moms og elavgift.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen