Hva mener Arbeiderpartiet, egentlig?

Regjeringen har lagt frem en plan for rensing av Oslofjorden, så vidt jeg kan se er det ett bredt flertall for denne planen. I Moss har mange lokale Arbeiderparti-representanter engasjert seg for fjorden, og støtter regjeringens plan. Vi er vel alle enig i at her må det kraftige tiltak til for å få tilbake livet i Oslofjorden.

Moss Avis arrangerte politikerdebatt på tirsdag, der kunne vi høre at Arbeiderpartiets gruppeleder Shakeel Rehman (Ap) sa at «Oslofjorden er alvorlig syk og trenger hjerte- og lungeredning». Jeg vet ikke helt hvordan man bedriver hjerte- og lungeredning på en fjord, men det høres ut som han er villig til å gjøre inngripende tiltak. Videre sa han at «Moss må ha nitrogenrensing på plass umiddelbart.»

Bra at gruppelederen i Moss Ap er for nitrogenrensing, synd at ordføreren i Moss er imot.

Fuglevik renseanlegg, i Moss, har fått krav fra myndighetene om å rense kloakken, dette er en meget kostbar affære, men i henhold til forskerne så er det det beste tiltaket for å rense fjorden.

I intervju med NRK for noen dager siden bekrefter Hanne Tollerud at eierkommunene til Fuglevik renseanlegg ikke aksepterer pålegget om å rense kloakken. I intervjuet påstår hun at «Fuglevik er ikke et problemområde for nitrogen», det er altså det motsatte av det forskerne og hennes egen gruppeleder sier. Så hva vil da Arbeiderpartiet, tror de at de kan rense Oslofjorden uten at det skal koste noe? Er det bare valgflesk?