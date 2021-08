Gründerpermisjon som fødselshjelp

Retten til foreldrepermisjon gjør det mer attraktivt å få barn. Men det er ikke bare flere barn Norge trenger fremover. Under pandemien var rekordmange helt eller delvis utenfor arbeid. For å legge til rette for flere arbeidsplasser, innovasjon og vekst bør vi også gi gründere rett til permisjon fra jobb, akkurat som når man blir forelder.

Tenk deg at du har en fast og godt betalt jobb i dag, men også sitter på en idé til en oppstartsbedrift. Eller kanskje en venn av deg er gründer. Kanskje kan ideen lykkes, tenker du, og et nytt eventyr kan startes. Er det verdt å si opp jobben for å prøve?

Men, så tenker du et steg videre. Hva vil banken si, om du som har boliglån bare sier opp jobben og all sikker inntekt? Og familien din, som du føler et ansvar for å forsørge? Tenk om det ikke finnes sikre jobber til deg senere, om oppstarten feiler eller du går tom for sparepenger?

Vi i Høyre mener at staten skal heie på jobbskapere.

Kolonial-gründer (nå Oda) Karl Munthe-Kaas har uttalt at forslaget er spennende. Han har selv startet flere selskaper parallelt med konsulentjobb i McKinsey, og leder nå et større vekstselskap.

Også her Østfold er vi gode på å tenke nytt. La meg trekke fram to veldig ulike eksempler. NRK Oslo og Viken skrev i januar om to gründere på Hvaler som håper østers skal bli like populært som reker og som har satset på å gjøre dette kommersielt.

Et annet eksempel er Halodi Robotics AS i Moss som fikk Gründerprisen 2020 i Mosseregionen. Gründerbedriften startet sin virksomhet i 2014. Selskapet har nå vokst til 25 ansatte fra 11 land, med ansatte i Kina, India, Brasil, Canada og USA i tillegg til Norge. Selskapet har utviklet en teknologi som vil muliggjøre nyttige og trygge roboter som kan hjelpe mennesker.

De turte og de satset. Slike mennesker bidrar til morgendagens arbeidsplasser og til at vi kan bevare velferdsnivået vi har i dag. Mange av dem som har best forutsetninger for å lykkes som gründere er de med minst grunn til å forsøke, fordi de allerede har gode og sikre jobber. Samtidig vil det at flere i fast blir gründere gi nye muligheter for dem som i dag står utenfor arbeidsmarkedet, til å komme inn og få verdifull erfaring. Og kanskje overta. Det gir forslaget en dobbel positiv effekt.

Høyre går til valg på å legge alt til rette for de med en gründer i magen, slik at vi kan skape mer og inkludere flere. Vi er ikke redde for å la oss inspirere av andre. Kanskje kan også en Sverige-inspirert rett til gründerpermisjon gi oss et norsk motsvar på Spotify?

