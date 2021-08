Er eldre velgere lette å lure?

Støre lover oppsving i aktivitetstilbudet til de eldre dersom Arbeiderpartiet får regjeringsmakten, og vil ha en nasjonal ordning som skal sikre at alle eldre skal få tilbud om aktivitet hver uke. Om det er aktiviteter som de eldre faktisk ønsker, sies det ikke noe om. Støre kalte det en garanti, men opplyste samtidig at «det er et mål vi vil sette med kommunene» På spørsmål om hvordan en ny regjering skal sørge for at kommunene følger opp dette, svarte Støre noe tåkefullt at «kommunene og staten må samarbeide om å få det til». For lettlurte kan dette kanskje virke som en garanti.

[ Høyres nye politiløfte: «Gyllen regel» skal gi enda mer politi blant folk ]

Hvor Arbeiderpartiet tenker å hente pengene er et godt spørsmål. Arbeiderpartiet har gått ut og sagt at kommunebudsjettene skal styrkes med flere milliarder dersom Arbeiderpartiet får det som de vil. Dette budsjettløftet er en del av partiets såkalte 100-dagersplan. Om Arbeiderpartiet får det som de vil, selv om de kommer i regjeringsposisjon, er derimot helt usikkert: Både Senterpartiet, Rødt, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti kan godt få være med på å bestemme.

Arbeiderpartiet er helt tause om økte midler til kommunene i en såkalt eldregaranti skal være bundne midler som kommunene må anvende konkret til aktivitetstiltak for eldre. Eller er det penger som kommunene fritt kan anvende – til for eksempel oppussing av rådhus eller lønnstillegg til kommunens ansatte. Det sies det ingenting om. Da er det langt fra sikkert at det kan kalles en garanti.

De av velgerne som har god hukommelse, kan huske at både i 2009 og i 2017 fremmet Arbeiderpartiet såkalte eldregarantier i forkant av stortingsvalgene. Det kan jo tyde på at Arbeiderpartiet tror at eldre velgere i større grad kjøper valgflesk dersom det kalles garantier.

Eldreomsorg er en kommunal oppgave, og kommunene har fått styrket økonomien sin de siste årene. Flertallet av norske kommuner er i dag styrt av Arbeiderpartiet, Senterpartiet eller med forskjellige rødgrønne samarbeidsformer. Hvis Arbeiderpartiet er misfornøyd med aktivitetstilbudet til eldre er det kanskje bedre å be ordførerne i kommunene om å gjøre jobben sin.

Det er lite nytt i Støres løfter: Høyre og de borgerlige regjeringspartiene har tidligere i år lansert reformen «leve hele livet», som handler om å få mer aktiviteter og bedre kvalitet i eldreomsorgen. I realiteten har Arbeiderpartiets såkalte eldregaranti lite for seg, ettersom den såkalte eldregarantien i stor grad er dekket av tiltak som er vedtatt gjennomført i «leve hele livet». Så vi kan ønske Arbeiderpartiet velkommen etter.

Reformen «leve hele livet» skal gjennomføres i kommunene.

[ Fare for brann i rosenes leir? ]

For Høyre og de andre borgerlige regjeringspartiene er det et mål at reformen «leve hele livet» skal bidra til flere gode leveår, der eldre beholder god helse lenger, opplever at de har god livskvalitet, og at de i større grad mestrer eget liv – samtidig som de får den helsehjelpen de trenger når de har behov for den. Utgangspunktet for reformen er blant annet en erkjennelse av at gode løsninger ute i kommuner, fylkeskommuner og helseforetak i liten grad spres til andre. Reformen vil tilrettelegge for at de gode, lokale løsningene spres og iverksettes rundt om i kommunene.

For Høyre er det viktig at løsningene bygger på hva ansatte, eldre, pårørende, frivillige, forskere og ledere har sett fungerer i praksis. Det legges opp til en prosess hvor kommunestyrene behandler og vedtar hvordan reformens løsninger kan tilpasses lokale forhold og innføres i samarbeid med andre tjenesteområder; frivillig sektor og andre aktører i lokalsamfunnet.

Kommuner som omstiller seg i tråd med reformen, vil prioriteres innenfor relevante eksisterende og eventuelle nye øremerkede ordninger.

Målgruppen er eldre over 65 år, hjemmeboende med og uten tjenester, samt eldre i institusjon. Reformen skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger og samtidig få god helsehjelp når de trenger det, samtidig som pårørende kan bidra uten at de blir utslitt. De ansatte kan få bruke sin kompetanse i tjenestene.

Høyre er opptatt av at vi blir stadig flere eldre. Mange eldre er ressurssterke og ønsker å delta. Programmet vil blant annet utfordre eldre til selv å engasjere seg i planlegging av egen alderdom

Mange eldre mister mye sosial kontakt når de blir pensjonister eller mister ektefellen. Fysisk aktivitet og fellesskap beskytter mot en rekke helseplager og reduserer dødelighet.

Mange eldre spiser for lite mat og feil mat. Det gjør dem mer utsatt for fysiske og psykiske helseplager. Å bidra til at eldre spiser nok og riktig mat, kan være like viktig for helsen deres som at de får medisinene de trenger.

Eldre som får god hjelp tidlig i forløpet mestrer sykdommer og helseplager bedre. Tidlig og riktig helsehjelp, gitt av personell med god kompetanse, er avgjørende for at eldre skal mestre livet best mulig.

For at vi skal få et aldersvennlig og bærekraftig samfunn i fremtiden er vi avhengig av samarbeid, samskaping og helhetlig planlegging. Når det offentlige, næringslivet, forskning, frivilligheten og innbyggerne jobber sammen, kommer vi fram til de beste løsningene.

Høyre er opptatt av at samfunnet har et ansvar for alle eldre, og at de eldre er en stor ressurs for samfunnet. For Høyre er det derfor viktig med tiltak som er målrettede og som man vet fungerer i praksis, og det er en viktig grunn til at Høyre har tiltro til reformen «leve hele livet».

[ Høyres løfter til studentene ]