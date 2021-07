Oslofjorden må fortsatt kunne brukes

Oslofjorden skal være ren, rik på liv og tilgjengelig for alle. Regjeringen la denne våren frem en helhetlig tiltaksplan for å gjøre miljøtilstanden i Oslofjorden bedre.

Det er ingen tvil om at miljøet i Oslofjorden er truet. Vi trenger derfor felles innsats på tvers av kommuner, næringer og samfunnssektorer for å nå målet om en ren og rik Oslofjord. Etableringen av et Oslofjordråd blir viktig for å sikre at de foreslåtte tiltakene blir gjennomført.

1,6 millioner mennesker bor rundt Oslofjorden. Tiltakene vil gjøre fjorden mer attraktiv og verdifull for de fastboende, tilreisende og ikke minst for miljøtilstanden i fjorden.

Nå i juni har regjeringen opprettet to nye verneområder i Fredrikstad kommune. Området som nå er vernet henger sammen med Ytre Hvaler nasjonalpark i sørøst. Færder nasjonalpark ligger like i nærheten på vestsiden av fjorden. Samlet er mer enn 20 prosent av Oslofjorden nå vernet.

Vernet er positivt for det aktive friluftslivet i området. Nye inngrep som kan skade naturen, som blant annet installasjoner på havbunnen, deponering av masse, mudring og bruk av bunntrål, er eksempler på aktiviteter som blir forbudt.

I tillegg til dette er det verdt å trekke frem at regjeringen har bevilget en million kroner til Oslofjorden friluftsråd. De gjør en viktig jobb for fjorden, regionen og oss som ferdes på sjøen.

Friluftsliv er sentralt i og langs Oslofjorden, og Høyre vil at folk skal bruke naturen, samtidig som vi tar vare på den. MDG har nå gått til kamp mot båten. Dette vil ødelegge for friluftslivet i og på Oslofjorden. Om MDG får viljen sin er det slutt på å kunne sette opp brygger og bøyer, og å kunne ankre opp båten i bukter og på holmer. Dette er nok et forslag fra MDG som vil gjøre det vanskeligere for folk flest. Skal vi klare å gjenoppbygge livet i Oslofjorden så må det skje i en kombinasjon av vern, tilgjengeliggjøring og bruk.