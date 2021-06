Tilgjengelig vaksine på utilgjengelig sted

I 16 måneder har alle innbyggere i Moss kommune virkelig stått på og fulgt smittevernreglene for å holde smitten nede. Ansatte som har måttet være fysisk på jobb har stått først i linja og dette har de gjort med et smil slik at hjulene i Moss har fortsatt å gå rundt. Kommuneoverlegen har vurdert og kommet med anbefalinger som er lurt at politikerne bør vedta. Det har blitt både strammet opp og lettet på smittereglene etter hvordan situasjonen i Moss har vært. De i smitteteamet har stått på med å teste, spore opp og vaksinert innbyggerne. Alle har ventet på sin tur til å få denne sms-en som sier at nå er det min tur.

Og så kom den etterlengtede sms-en om at nå har du fått time for å ta covid-19 vaksinene. Man går inn, bekrefter timen og marker den i kalenderen sin. Da er det bare å vente på at dagen kommer da en skal til Rygge lufthavn for å få vaksinen. Men hvordan kommer man seg til Rygge lufthavn?

Ja, hvordan kommer man seg egentlig til Rygge lufthavn? Med litt leting på Moss kommune sin nettside, finner man dette:

«Hvordan skal jeg komme meg til flyplassen?»

Hvis du ikke har bil, sjekk om du kan få skyss med noen (husk smittevern!). Hvis du ikke får til dette, finnes følgende alternativer:

Moss taxi, Taxi 4 og Ferder Taxi tilbyr fast sonepris. Be om hjelp til å bestille taxi ved timebestilling eller bestill direkte av Moss Taxi, Taxi 4 eller Ferder Taxi. Taxituren betales av den enkelte.

Har man TT-kort kan dette benyttes til denne reisen.

Hvis du har vedtak på aktivitetskontakt (tidligere støttekontakt) kan du spørre denne om hjelp til transport og følge til vaksinering, og aktivitetskontakten vil få lønn og kjøregodtgjørelse.

Gi beskjed i forbindelse med bestilling av timen (tlf. 40 40 20 37, åpent hverdager 8:30 – 15:00) hvis du har store utfordringer med å komme deg til flyplassen. Vi får hjelp av noen snille frivillige til kjøring, men dette er det begrenset kapasitet på.

«Ta kontakt med oss om du ikke har mulighet til å komme deg hit på egen hånd, så ser vi på alternativer sammen.»

Ikke alle har et nettverk å støtte seg til, og av dem som har er mange på ferie. Så hvordan skal en komme seg til vaksinesenteret, da? Det går ingen buss, så har man ikke bil, TT-kort eller vedtak på aktivitetskontakt blir alternativet taxi.

Har Moss kommune tenkt på at det kan være noen av Moss sine innbyggere som kanskje ikke har venner, naboer eller bekjente som kan være behjelpelig med å kjøre, og heller ikke råd til denne taxituren. Så hva koster en taxitur til Rygge lufthavn? Det er makspris til flyplassen, den er på 367 kroner. Det vil si at for en som ikke har noen som kan kjøre de til vaksinesenteret vil måtte betale 734 kr for å få vaksinen sin og nye 734 kr for dose 2. Altså 1468 kr for å bli vaksinert som Regjeringen oppfordrer alle til å bli.

Hvorfor har ikke Moss kommune et vaksinesenter i sentrum hvor det går offentlig transport, eventuelt satt opp busser ut til Rygge lufthavn?