Sykkelvei: Flott, men gjør det billig!

Sist ut er Olav Kyrres gate på Jeløya, som nå er stengt for gjennomgående biltrafikk, til glede for gående og syklende. Et bra tiltak som neppe rammer annen trafikk i unødig grad.

Det vi imidlertid registrerer ved noen av disse tiltakene er at det gjøres til dels voldsomme fysiske inngrep – til en ganske høy kostnad. Kanskje urimelig høy i forhold til nytteverdien? Langs en trafikkert hovedvei er det forståelig med et trygt og fysisk skille mellom biler og sykler.

Mange steder er det imidlertid mer snakk om å «vise vei» hvor det er fornuftig å sykle. I rolige villastrøk er at det ofte tilstrekkelig bare med god skilting, eventuelt oppmerking på veibanen. Det trengs ikke alltid tonnevis av granitt og ny asfalt for å få syklister til både å bruke veien og føle seg trygge.

Moss kommune har en anstrengt økonomi, selv om vi heldigvis ikke har havnet i Robek-registeret likevel (kommuner med svært anstrengt økonomi). For å ikke risikere dette er det viktig å bruke penger med fornuft og ikke «være råflott» med tiltakene. Det er nok av områder i kommunen hvor det er store behov og mangel på penger.

[ «Ønsker ikke MDG de tryggeste veiene og veier som gjør at man slipper forurensende tomgangskjøring i kø?» ]