Internasjonalt ansvar for skeive

Selv under koronapandemien har land som Costa Rica og Sveits innført likekjønnet ekteskapslov og Angola har avkriminalisert homofili. I 2018 avkriminaliserte den indiske høyesterett homofili, noe som har gitt millioner av indere retten til å elske fritt.

Det er likevel en lang vei før vi kan si oss fornøyd med situasjonen globalt. Fortsatt er homofili ulovlig i nesten 70 land og dødsstraff eller lange fengselsstraffer er ikke uvanlig for noe så normalt som å elske en av samme kjønn. På vårt eget kontinent har vi dessverre også sett tilbakeslag og grums som vi trodde var et tilbakelagt stadium, som i «homofrie soner» i Polen og Ungarn.

Høyre går til valg på å legge blant annet menneskerettigheter og demokrati til bunn for vårt EØS-bidrag til det europeiske sivilsamfunnet. Regjeringen har ikke gitt midler til såkalte «homofrie» kommuner i Polen og kommer heller ikke til å gjøre det i fremtiden. Vi vil også gjøre mer internasjonalt. Norge bør ta en ledende rolle i arbeidet for å avkriminalisere homofili - noe Høyre har vedtatt i sitt stortingsprogram for neste periode.

Pandemien har forsterket forståelsen av at hendelser langt unna også påvirker oss her hjemme. Flyktningkrise, pandemier og økonomiske eller politiske kriser i land langt unna, når også oss.

For LHBTI-personer verden rundt er stabile land og fravær av krig en viktig forutsetning for å kunne bedrive rettighetsarbeid og for egen sikkerhet. I krig og konflikt er det dessverre ofte dem som har minst som rammes mest. Regjeringen har allerede vedtatt å be om LHBTI-kvoteflyktninger fra FNs høykommissær for flyktninger og dette er en politikk som vil ligge fast også i neste periode.

Hiv/aids-epidemien har verden slitt med siden slutten av 1970-tallet. 32,7 millioner har dødd av sykdommen, og til tross for bedre medisiner og håpefulle vaksinekandidater har vi fortsatt ikke fått bukt med den epidemien ennå. Norge bistår gjennom The Global Fund, Gavi og UNAIDS i arbeidet med å bekjempe hiv/aids i mange land. Spesielt Afrika sør for Sahara er fortsatt rammet hardt, men med moderne medisiner kan man nå leve like lenge med hiv som om man ikke hadde det.

Det er en lang vei å gå før like rettigheter og muligheter til å leve et fritt og godt liv gjelder oss alle. Historien her hjemme har imidlertid vist oss at det er mulig å komme dit.

Høyre vil fortsette å arbeide for et samfunn der den selvsagte retten til å elske den du vil, og være den du er, skal gjelde for alle. For LHBTI-rettigheter er menneskerettigheter og menneskerettigheter er LHBTI-rettigheter.