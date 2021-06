Er ikke landbruk og næringsmiddelindustri næringsutvikling?

I Mosseregionen har vi mye landbruk, produksjon av mat og næringsmiddelindustri som er avhengig av råvarer rett fra jordet og inn i produksjonen. Det betyr at det er mange arbeidsplasser og en god kommuneøkonomi i landbruk og næringsmiddelindustrien. Ikke minst blir vi mette, tre ganger om dagen, med bugnende bord med masse råvarer og produkter, produsert rett utenfor stuedøra.

Mange av oss tenker ikke over at landbruk og matproduksjon er næring. Men det er det. Masse næring, for mange i Mosseregionen. Ikke bare for bonden, men for møllene våre, for dem som jobber med landbruksmaskiner, de små-, mellom- og store lokalmatprodusentene våre, for dem som jobber på matlager, for snekker’n som må fikse fjøset, rørleggeren som må ordne vann til dyra, pakkeriene til BAMA og Gartnerhallen som transporterer grønnsaker og frukt til hele Norge, all transport av matvarer, fôr og gjødsel, mat til spisestedene du gjerne vil hygge deg på sammen med familien, til dagligvaren, bakeriene som baker brød til deg og meg eller frokostblandingen mange spiser til frokost. Matproduksjon er en nerve i samfunnet. Nerven må vi hegne om, om vi vil ha norsk mat til frokost, bursdagen, bryllup eller grillkvelden med venner eller familien.

Vi ønsker oss fremoverlente politikere som ser viktigheten av et aktivt landbruk, lukt av surkål når vi kjører gjennom Rygge, Bjørn havregrøt hvor skallet blir fjernvarme til hele Moss by, eller Den svarte havres frokostblanding til frokost som mange av oss bruker sammen med et egg fra Embretsen i Larkollen. Melk og ost fra Rygge Meieri, svineprodukter fra Bestemor Lilly eller lokalt drikke fra Lundeby, Dyre Gård – eplegården i Rygge eller Ekeby. Vil du ha mat – og drikke fra Mosseregionen?

Selvforsyningsgraden, hva norske bønder produserer i dag, er på 36 % av mat Norge trenger. Resten er import. Norges kriselager av mat tilsvarer kaloribehovet til 30 000 mennesker eller 0,6 prosent av Norges befolkning, i tre dager dersom du og jeg ikke har annen mat tilgjengelig. Skal vi øke selvforsyning, noe Norge kan, må norsk matproduksjon økes i HELE Norge. Økes norsk matproduksjon får vi samtidig mulighet til å sikre og få til norsk matberedskap. Mosseregionen er en av Norges største og viktigste mat – og næringsmiddelregion.

Derfor mener Moss – Rygge Senterparti at landbruk og næringsmiddelindustrien må få en større betydning i den strategiske næringsplan for Mosseregionen. Vi håper at vårt høringssvar blir hensyntatt og gir landbruket en større rolle i planen.