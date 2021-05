RV 19 og MDG

Tidligere har vi registrert at de ikke vil koble på Jeløy-trafikken. Denne fylkesveien inkludert Kanalbroa har de ingen løsninger for. Denne skal fortsatt gå gjennom byen i dagtrasé, og spres til de kommunale veiene.

[ MDG vil nedskalere ny riksvei 19 i Moss ]

Men stortingskandidat, fylkestingsrepresentant og tidligere varaordfører i Moss, Benedicte Lund, bedyrer at hun vil jobbe for en tunnel mot Årvold, og at hun ønsker at Moss skal få tilskuddsordning som bypakke.

Dette betyr faktisk at MDG nå har meldt seg ut av den brede politiske enigheten om å få gjennomført en ny RV19 gjennom byen.

[ «Motbakke for Moss MDG» ]

De har valgt trasé, før SVV, noe som betyr rasering av mange hus og hjem i området, og denne løsningen er vel heller ikke kostnadsberegnet.

De vil at veien skal betales med en bypakke. Ingenting tyder på at vi får det lokalt i Moss.

Sentralt registrerer vi at MDG signaliserer at de vil bruke bompenger på vei til å finansiere jernbane.

[ «Setter MDG virkelig riksvei 19 i spill?» ]

I og med at jernbanen gjennom Moss er fullfinansiert, mener de da at vi skal være med å betale jernbaneutbyggingen sørover i fylket?

Men hvordan skal en lang tunnel til Årvold finansieres?

Ferjetrafikken er ikke nok, det har SVV vært tydelige på tidligere.

MDG vil styre og bestemme over innbyggerne, hva vi skal spise (helst ikke rødt kjøtt), de vil at vi skal sykle og gå. Vi har ikke registrert at de fremmer økt satsing på kollektivtrafikk. En ting er persontrafikken, men hva med næringstrafikken?

Hvordan vil de løse den?

[ «Ønsker ikke MDG de tryggeste veiene og veier som gjør at man slipper forurensende tomgangskjøring i kø?» ]