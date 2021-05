Blir det flere biler av tryggere veier?

For meg – som ikke får spesielt lyst til å ta en biltur bare fordi jeg ser en fin vei – blir dette en argumentasjon på linje med Erasmus Montanus: «Mor Nille er en sten. Verken Mor Nille eller en sten kan fly – ergo er Mor Nille en sten.»

Det er ikke til å nekte at biltrafikken har økt på steder hvor veiene blir bedre, men skyldes det utelukkende veikvaliteten? Kan det kanskje tenkes at det samtidig i området har blitt bygget flere boliger, laget flere arbeidsplasser etc., samt at den generelle økonomien gjør at flere har råd til bil? Dette virker som en adskillig mer troverdig forklaring på meg enn at «gode veier tiltrekker seg flere biler». For de aller fleste er det å kjøre bil noe man gjør av nødvendighet – fordi man skal til/fra jobb, hente/bringe barn, handle mye etc. og med en fornuftig tidsbruk. Hvis sykkel- og kollektivmulighetene er gode nok tror jeg faktisk «vanlige folk» (dvs. også Høyre-velgere) foretrekker dette. Altså mer gulrot enn pisk.

Når det gjelder ny riksvei 19 synes MDG å tro at hvis denne blir «for bra» så vil langt fler bilister velge å ta Moss-Hortenferja. Eller folk på Jeløy velger å kjøre langt oftere gjennom Moss. Jeg har faktisk litt andre tanker om «vanlige folk». 4-feltsvei med midtdeler er den tryggeste typen vei. I tillegg gir den god flyt og mindre kø og tomgangskjøring – altså en miljøgevinst. Men ikke minst sparer den liv. Ved Storebaug står det faktisk et minnesmerke som ble satt opp da 4-felts E6 gjennom Østfold var ferdig, til minne om de ufattelig mange liv som gikk tapt på den gamle E6. Siden da har det knapt vært dødsulykker å denne strekningen. Men – dette ønsker altså ikke MDG? De ønsker ikke de tryggeste veiene og veier som gjør at man slipper forurensende tomgangskjøring i kø? Et uforståelig standpunkt for Høyre. Vi trenger en trygg og effektiv riksvei 19 nå!