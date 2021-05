Shopping på søndag

Leder av Aker Unge Høyre skriver i Dagsavisen 30 april. Hun vil shoppe på søndager.

Ikke bare mat på Jokern, men klær, bøker og sportsutstyr. Hun skriver:

«Det mener jeg de skal få lov til, fordi vi skal ha større frihet over våre egne liv».

Hun skriver godt og jeg fryder meg over unge kvinner som tar spalteplass i media. Likevel tar jeg til motmæle, fordi hun gjør søndagsåpne butikker til et frihetsprosjekt.

Frihet for hvem? Det er hvert fall ikke mer frihet for de mange som i dag jobber i butikkene. Det er denne næringen, sammen med helse- og sosialsektoren, som kjennetegnes ved mange lavtlønte kvinner som jobber deltid. Ikke fordi de ønsker det, men fordi det er det de blir tilbud.

Det er mange som går med mobilen i lomma, fordi de kanskje får en tilkalling og kan jobbe noen timer ekstra. De trenger pengene. Det oppleves ikke som frihet å brått måtte slippe det du har i hendene fordi jobben kaller. Ingen lider om det skjer en gang iblant. Når derimot tilkallingsvakter blir normalen oppleves det som det motsatte av frihet.

Mange jobber i yrker hvor arbeidets art krever at vi jobber både kveld, natt og helligdager. Helse- og sosialsektoren er et eksempel på det. Slik må de være, for å kunne gi behandling og omsorg til mennesker som trenger det. Slik er det ikke med motebutikker. Vi kan ha lyst til å handle klær på en søndag, men vi trenger det absolutt ikke.

Lederen for Aker Unge Høyre skriver at søndagsåpne butikker vil være en super mulighet for mange, som han som ikke har fått jobb ennå og hun som nettopp har kommet til Norge og som gjennom søndagsjobb kan lære seg norsk og få nye venner.

Denne argumentasjonen minner meg om Høyre i riktig gamle dager som var imot strengere regler mot barnearbeid. Forbud mot barnearbeid «vilde være det samme som at tage brødet af Munden paa mange fattige Familier».

Høyre mente også at et forbud mot nattarbeid for ungdom mellom 14 og 18 år ville gjøre det vanskelig for ungdommer å få arbeid.

Jeg tror vanlige folk ser at det er interessekonflikter mellom eier som ser muligheten til ekstra inntjening og ansatte som gjerne vil ha fri på søndag - som folk flest. På samme måte kan det være ulike interesser blant kunde og ansatt. Jeg synes vi skal erkjenne det og ikke skyve sårbare grupper foran oss i vår politiske argumentasjon.

Det er forståelig at noen vil shoppe på søndag - men nødvendig er det ikke.