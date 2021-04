Ta vare på veterinæren din, det fortjener hun!

Jeg kom inn i 8. mars-nettverket i Moss via lokallaget mitt i Venstre. Til 8. mars i år skrev jeg et leserinnlegg i Dagsavisens lokale sider som jeg kalte “Gratulerer med dagen, Wonderwomen!” om lønns- og arbeidsforhold i yrkesgruppene veterinærer og dyrepleiere.

Det førte til en aldri så liten bølge av takknemlige tilbakemeldinger.

Lite visste jeg at jeg hadde truffet bedre enn ventet. Det jeg ville ha fram var den etisk vanskelige, fysisk krevende og mentalt utmattende jobben veterinærstanden står i, mens nesten alle omtaler i media er rene forbrukersaker om prisdifferanse mellom by og land. Det blir lite nyansert. Prisdebatten er i mine øyne ikke så interessant som fremveksten av de store kjedene innen bransjen, selv om det henger sammen. Den debatten må man gjerne ta. Men-

I sosiale medier, i kommentarfelt under slike forbrukerartikler jeg nevnte, kan man lese “Ja, de vet å ta seg betalt”, “Syke priser!!” og “Grådige folk assa!”.

Den siste veterinærnyheten jeg leste gjaldt overbehandling av kjæledyr – at veterinærmedisinen ligner mer og mer på humanmedisinen og at kjæledyreiere potensielt presses til dyre og vanskelige behandlinger.

Det er også en debatt man kan ta. Mitt inntrykk er at medisinske nyvinninger innen faget kan gjøre enkelte veterinærer opprømt over at de faktisk kan hjelpe der man for tretti år siden fikk valget mellom “å se det an” eller å avlive dyret. Man skal ikke være naive for at veterinærens arbeidsplass, de store kjedene, kan få dollartegn i øynene sine.

Men folkens: for de aller, aller fleste veterinærer er det grundige, vanskelige og viktige etiske vurderinger som ligger til grunn for alt de gjør. De står i avgjørelser som gjelder liv og død, hver dag. Et elsket kjæledyr, en hel besetning med kyr, dyrevernssaker, en fortvilet eier som gråter i pelsen til sin uforsikrede hund. Kattunger som må avlives, for tusende gang. Dyrepleieren, som med sin høyskoleutdanning tjener under 400 000 i året rydder og vasker etter operasjon, avlivning, oppstallede dyr. Blod, bæsj, sprøytespisser, tissekladder sorteres i søpla. Er det et lite veterinærkontor, gjøres alt av veterinæren selv, alene. Det kan være et ensomt yrke, både for dem som driver alene, og for dem som føler på krysspresset på en stor klinikk. Faglig, etisk, økonomisk. Hver dag.

[ Katt forsøkt smuglet over Svinesund måtte rett i karantene – reddet fra avlivning ]

De tilbakemeldingene jeg fikk etter kronikken jeg skrev, gikk mye på veterinærenes psykiske helse: At veterinærstanden er en yrkesgruppe som er overrepresentert på selvmordsstatistikken. En undersøkelse om legers psykiske helse og selvmordsrate avdekket et bifunn: veterinærer var enda mer utsatt. Deres jobb dreier seg om liv og død, noen ganger eget liv og egen død. For å bli veterinær må du være virkelig flink pike.

Veterinærstudiet er ikke for pingler, det holder ikke å være glad i dyr og å synes at kattunger er søte. Du må være rågod i naturfag: matte, kjemi, fysikk, biologi. Det er lange dager.

Da jeg som liten dyreglad jente gjentatte ganger ble spurt om jeg ikke ville bli veterinær, ble jeg provosert hver gang. For jeg suger i matte. Jeg hadde aldri kommet inn på veterinærstudiet. Du sier vel ikke til en som har et godt lag med mennesker, “du som er så flink med mennesker, du burde bli kirurg!”

Veterinæryrket krever et medisinstudium som gjelder mange arter, hvor ingen av dem snakker menneskespråk. Sammen med eier som kjenner sitt dyr, skal veterinæren finne ut hva som er rett diagnose og den beste behandlingen. Dyrepleieren følger opp med mange av de praktiske og vonde oppgavene. Dyrepleierne kommer tett på dyrene og deres eiere de også. De må vi ikke glemme - heller ikke ved neste lønnsforhandling.

Jeg mener fortsatt at veterinærer og dyrepleiere er underbetalt i forhold til jobben de står i. — Johanna Podhorny

Det er mange flinke piker i yrkesgruppen veterinærer, som er så flinke piker (og gutter) at de slites og brennes i begge ender.

Mange er faglig dyktige og også emosjonelt involvert. Noen veterinærer tar jobben med seg hjem mentalt - de grubler og tenker og føler. De fæle selvmordstallene blant veterinærer har ført til et økt fokus på dette innad i miljøet, men jeg tror det er lite kjent ute blant oss dyreeiere. Jeg visste i hvert fall ikke, før jeg skrev 8. mars-kronikken.

#NotOneMoreVet heter er en internasjonal hashtag hjemmehørende i USA som skal sette lyskasterne på selvmordsproblematikken blant veterinærer. Her hjemme på bjerget er Helene Seljenes Dalum, veterinær og stipendiat, i gang med prosjektet #NORVET project. Hun er midt inne i en treårsperiode hvor hun forsker på denne tematikken. Helene mener veterinærer står i et krysspress mellom etikk, dyrevelferd og økonomi som kan være svært krevende. Vi får håpe hun finner ut av hva som kan hjelpe!

Tenk litt over det når du er hos veterinæren din, hvis du som jeg har hatt mange faglig dyktige veterinærer og dyrepleiere. De som bryr seg om dyret ditt, ikke gir seg på tørre møkka før de finner ut av ting, som forklarer prognoser og forløp med tålmodighet og empati.

Det er blitt mange vittige situasjoner også opp gjennom, der det er passende kan det hjelpe både fagpersoner og dyreeier med litt skråblikk og humor.

Ikke vær redd for å le litt med veterinæren din, vise takknemlighet og ta til deg kunnskap. Det kan gjøre dagen deres. I mitt foreløpige dyreeierliv har det jammen blitt noen episoder.

Som da min ene tamrotte Missy fikk en kul på brystet. Jeg hadde vel egentlig ikke tenkt tanken på at jeg skulle sende inn en smågnager til operasjon, men da dette oppsto var jeg ikke i tvil. Hun ble levert inn på Moss Dyreklinikk med beskjeden “redd rotta mi!” og det gjorde de. Da jeg kom tilbake, hadde de en ferdigsydd og våken rottelure OG svulsten hennes i en liten plastbeholder. “Jeg tenkte du ville se denne” sa damen, og helt riktig, den ville jeg se. De visste så inderlig vel hvor nerdete jeg er.

Veterinærene selv kan også være herlig nerdete, går inn i materien med nysgjerrighet og åpenhet. Som da jeg smuglet med meg min kjæreste høne til Anicura Jeløy da hun var blitt gammel og puslete, og jeg oppga at hun var en “hollandsk dverg” til resepsjonisten som nok ikke turte å si at hun ikke ante hva det var. Det er nemlig et mareritt å finne veterinærer som vil behandle hobbyhøns. De faller gjerne mellom to stoler - ikke nok kjæledyr og ikke nok produksjonsdyr.

Hun ble derfor registrert som dvergpapegøye, men veterinæren som fikk oppdraget kjenner lusa på gangen og skjønte det var en av mine høner. Av forskjellige årsaker ville jeg at Rim skulle ses over før ev. avliving, og slik ble det: min eneste høne som har fått sovne inn i armkroken min på et av de mest fancy dyresykehusene i gamle Østfold. Veterinæren tok meg dønn seriøst og strakte seg langt over det man kunne forvente. Jeg var så takknemlig.

[ Dumpingsesongen starter allerede i påsken ]

For et års tid siden tok vi til oss en rescue greyhound med en appetitt på det aller meste. En dag hadde hun fått tak i et stort parti druer mens jeg var ute med hønene. Ikke ante jeg at hun ville regne dette som passende mat for greyhoundmager. Inntak av druer og rosiner kan gi akutt nyresvikt hos hund, veterinæren anbefalte dermed at hun skulle legges inn og få forebyggende væskebehandling. Men først skulle de kaste opp - alle sammen! Med godt humør og faglig nysgjerrighet la veterinæren utover store kladder som alle myndene mine skulle kaste opp på i kor - vi visste jo ikke om whippetene hadde fått i seg litt de også.

Whippetene hadde ikke spist druer. Derimot hadde de spist jord fra skogen bak huset. Alt dette kom opp i mørke, uappetittlige hauger, mens frøken greyhound spydde opp hver eneste drue som hadde ligget på kjøkkenet vårt - nesten en hel pakke. Over et halvt år senere vegrer vi oss fortsatt for å kjøpe druer. Det hører med til historien at det gikk utmerket med min gastronomisk nysgjerrige hund, og veterinæren fikk studert ulik konsistens og farge på henholdsvis skogbunn og grønne druer.

Jeg tar med disse historiene for å vise takknemlighet for alt det veldig rare denne yrkesgruppen opplever.

Veterinærstudiet er ikke for pingler, det holder ikke å være glad i dyr og å synes at kattunger er søte. — Johanna Podhorny

Det er mye alvorlig også: de må varsle om potensielle dyrevernssaker, håndtere kranglete kunder, iblant få ukvemsord og trusler. Noen kontorer blir forsøkt ranet for narkotiske stoffer. Enkelte kunder kan ikke betale for seg. En høyst reell problemstilling! Jeg har selv opplevd å være blakk som en fjording når den ene ulykken etter den andre inntreffer. Da druehistorien med vår greyhound utspant seg hadde jeg ikke ordnet med forsikringen enda. Helt og holdent min skyld, men iblant er livet sånn. Det ble dyrt.

Har du vanskeligheter med å betale veterinærregningen, snakk med dem og bli enige om en løsning. Vit dette: det er ikke høye lønninger som gjør veterinærprisene slik de er. Tro meg!

Husk også at en stor klinikk eller dyresykehus har andre utgifter enn et landsens kontor.

Det koster å ha høyt kvalifiserte fagpersoner, det koster å investere i utstyr og maskiner som kan gjøre diagnostiseringen av dyret ditt lettere og behandlingen bedre.

Selv foretrekker jeg å støtte de små énkvinneskontorene i det daglige, der veterinæren er på fornavn med alle de rare dyrene jeg kommer med. Men når krisen rammer søker jeg ofte ekspertisen til de døgnåpne store klinikkene. Da tenker jeg: koste hva det koste vil, gi meg din dyktigste veterinær og det kvikt! Jeg er såpass trygg på meg selv at jeg sier nei til behandling som jeg mener er å dra det for langt i forhold til dyrets beste. Men jeg takker ja til nyvinninger i faget, flinke folk og en omsorgsfull dyrepleier som sier natta til min hund i buret.

Når jeg i sosiale medier tar veterinærene i forsvar i prisdebatten, har jeg fått spørsmål og antydninger om jeg blir betalt for “å forsvare dem i alt”. Det kan jeg avkrefte. Jeg har kun uføretrygd og at par lite lukrative, men faglig spennende arbeidsavtaler. Men jeg mener fortsatt at veterinærer og dyrepleiere er underbetalt i forhold til jobben de står i. Betyr det at jeg ikke krever noe av min veterinær? Langt ifra.

Jeg har kommet med de særeste smågnagerarter, klasket fagboka i knollen på dem (ikke bokstavelig, da) og forventet at de leser seg opp. Jeg har smelt neven i disken og sagt “DET ER IKKE BRA NOK!” når en hittekanin sto i fare for å bli avlivet. De ville vel ikke gjort det med en hund? (Kaninen fikk et nytt hjem). Så ja, krev gjerne noe av din veterinær, de er fagfolk og skal strekke seg langt. Men vit at de ofte strekker seg så langt at de dør av det.

Til slutt vil jeg takke veterinærene på de kontorene og klinikkene jeg har hatt mest med å gjøre: Astrid Garmo Guren på Rygge Veterinærkontor og Ruth Anne Aas på Jeløy Dyreklinikk (Nå Anicura Jeløy Dyresykehus). Hedda Aurbakken på nevnte Anicura Jeløy, Maria Nilsson som tidligere drev Moss Dyreklinikk og nå har et sånt herlig Herriot-kontor på gården sin, Mai-Gret og Gro og Trine Lise og Julia og Tonje og Karoline, ja alle de skjønne folka på Son og Moss Dyreklinikk.

Dere er så bra!