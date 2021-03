Ikke imponert...?

Hva har de røde fått til etter at de rekommunaliserte flere vellykkede helsetilbud? Kostnadene fyker i været. Det samme gjør sykefraværet blant de ansatte. Og er brukerne fornøyd? Er kvaliteten bedre? Er de ansatte fornøyd? Det aner de ikke – fordi dagens posisjon vil nemlig ikke spørre! Høyre er fortsatt overbevist om at vi må spørre med jevne mellomrom for å få vite hvordan noe fungerer. Det har ikke styringsflertallet noen tro på. For omtrent et halvt år siden vedtok styringsflertallet at de skulle finne en annen måte å evaluere tjenestene på. Dette skulle være mye bedre enn jevnlige og tradisjonelle brukerundersøkelser. Men, hva har skjedd siden? Som varamedlem i Helse-utvalget har jeg så langt ikke hørt noe som helst om dette. Skal det gå helt til neste lokalvalg før vi får høre hva de tenker på?

Høyres filosofi er den samme som den har vært «i alle tider»: Bruk det som fungerer best! Spør brukerne hva de foretrekker! Se på kostnadene! Men, ingenting av dette imponerer de som sitter med makten i Moss. Vår by skal styres ut ifra ideologi – ikke ut ifra hva brukere eller skattebetalere ønsker. Mantraet fra de styrende er skjellsord som «helseprofitører», «skatteparadiser», «utnytting av ansatte» og annet som vekker følelser – men som sjelden lar seg dokumentere med tall og fakta. Det er ikke rart mange piler peker nedover i dagens Moss. Selv ikke dagens styringsflertall vil forby private dagligvarehandler, tannleger, leger, massører, kiropraktorer eller fysioterapeuter. Men når det gjelder enkelte private helsetilbud så går piggene ut. «Dette må ikke skattebetalerne få lov til å velge selv. Her skal vi politikere diktere hva du skal få lov til.»

Var det dette våre innbyggere ønsket seg ved siste valg? Høyre er i tvil – og er villig til å lytte. Spesielt til dem det gjelder – nemlig brukerne av våre sosiale tjenester.