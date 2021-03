Riksvei 19 og NTP

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) hadde nylig et møte med ordfører Hanne Tollerud og gruppelederne i Moss kommunestyre. Der ble han spurt om fremdriften av riksvei 19 gjennom Moss. På sedvanlig politikerspråk henviste han til Nasjonal Transportplan (NTP), som blir offentliggjort rundt påsketider. Mossepolitikerne fikk vite at han ikke kunne røpe noe fra NTP før den ble lagt fram i full offentlighet.

Rart da at statsminister Erna Solberg for få dager siden brettet ut planene om riksvei 39 på Vestlandet og om veistrekningen mellom Bergen og Voss. Hun henviste glatt til den samme NTP som hennes samferdselsminister ikke kunne røpe noe fra. Nyhetene fra Erna Solberg var av den positive typen for beboerne på Vestlandet. Det var kanskje derfor hun kunne slippe noen nyheter i forkant av offentliggjøringen av NTP. Vi er tross alt inne i et valgår.

Kanskje vi også må tolke det slik at statsråd Hareide ikke har spesielt gode nyheter om riksvei 19 gjennom Moss. Det er ikke en politisk vinnersak å komme med flere nyheter om at trafikkløsningene gjennom byen nok en gang blir satt på vent. For det er sannsynlig at det er slikt budskap som ligger inne i NTP for perioden 2022–2033.

Det er velkjent at trafikkmengden gjennom Moss er altfor stor i forhold til dagens veinett. Når Fjordveien skal stenges i tre år, vil problemene forsterkes. Politikerne i Moss er ikke enige om valg av togtrasé, togstasjon eller hvor det best å plassere et nytt ferjeleie, og dermed hvor riksvei 19 skal gå. Men de har i mange år vært enige om at bygging togtraseen og riksvei 19 må ses i sammenheng. Så tidlig som i 2013, lenge før Nyquistbyen ble revet og arbeidet til Bane NOR ble igangsatt, vedtok bystyret mot kun én stemme følgende: “Moss kommune vil henstille til Samferdselsdepartementet om en raskest mulig sluttbehandling av KVU (Konseptvalgutredning) for hovedveisystemet i Moss og Rygge, slik at nødvendig samordning av planlegging og utbygging av vei og jernbane gjennom Moss kan ivaretas.”

I november 2020 varslet Samferdselsdepartementet en utsettelse av planene for riksvei 19 gjennom Moss. Bakgrunnen var at det var avdekket svakheter ved grunnlaget utarbeidet av Statens vegvesen i desember 2019. En viktig del av svakhetene var relatert til kostnadene. Etter den tid har vi fått de nye kvikkleirerapportene fra Norges Geotekniske Institutt, som innebærer enda flere svakheter ved det grunnlaget Statens vegvesen har basert sine planer på. Før jul i fjor beklaget statsråd Hareide overfor ordføreren at det ble forsinkelser i planene for riksvei 19 gjennom Moss. Mye tyder på at det vil komme nye beklagelser når NTP snart blir lagt fram i full offentlighet.