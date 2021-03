Torill Sørenssen

8. mars-nettverket i Moss

Den handler om min samtid, og om en del av Norge som har vært i skyggene. Den handler om innvandrerkvinnene som ikke ble sett.

Journalisten Kadafi Zaman fikk nylig spørsmål fra en kvinne fra SIAN om hva pakistanere gjør i Norge. Han var på jobb som journalist. Dessverre finnes det fortsatt noen med slike holdninger i dag. Vel, Sian-kvinnen burde lest boka til Shazia Majid. De som har pakistansk bakgrunn bor her, de er norske, og mange av dem har bodd her i 50 år. Boka Ut av skyggene handler om hvem de var og hvordan de har hatt det. Spørsmålet om hva pakistanere gjør i Norge har gått fra å være sjikane til å bli en stor kampanje på sosiale medier. SIAN-kvinnen fikk mange svar.

Shazia Majid sier at hun har skrevet denne boka rett og slett fordi den ikke fantes. Norge har gått gjennom en utvikling fra 1971 til i dag - og boka handler om noen kvinner i Norge som har levd under helt andre forhold enn flertallet av norske kvinner. Mens utviklingen for kvinnene i Norge har vært stor, har utviklingen for de som kom fra Pakistan vært enorm.

Boka har virkelig fått meg til å tenke: Hva vet vi om våre medmennesker? Hvilke grupper er fortsatt i skyggene i dag? Hvilke holdninger møter vi folk med, og hvilke forventninger? Hva kunne kvinnebevegelsen ha gjort i disse 50 årene? Jeg synes boka i stor grad handler om manglende «hverdagsinteresse» og manglende interesse fra det offentlige. Det var mennene som var i fokus, kvinnene var i skyggene.

Shazia Majid er journalist, og i boka gir hun en grundig beskrivelse av denne blinde flekken i norsk samtidshistorie. Hun beskriver hvordan patriarkatet fungerer, hvordan arbeidsliv og boligforhold har vært - og ikke minst hvor viktig skolen er og hvor viktig det har vært å ha en norsk venn. Les boka og les det hun skriver som journalist. Og se filmen som sendes 8. mars kl 18 på «8. mars i Moss» på Facebook!