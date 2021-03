Sindre W. Mork

Kommunestyremedlem for Venstre

Under koronatiden er det gjort mange viktige og strenge tiltak for å beskytte samfunnet. Noen av tiltakene i skolen har gjort barn mer utsatt og noen har stor betydning for barns daglige liv - og dermed deres helse og trivsel.

Regjeringen - gjennom Venstres kunnskapsminister - har vært tydelige på at helsesykepleierne i skolehelsetjenesten ikke skal prioriteres vekk fra barna. Men det er opp til kommunene selv å prioritere bruk av sitt personell. Dessverre er det derfor blitt gjort også i Moss ifølge oppslag i media.

Det er gledelig å se at SV tar dette opp gjennom et spørsmål til ordføreren i kommunestyremøtet i februar. De stiller følgende spørsmål til ordføreren:

«Flere helsesykepleiere i Moss er nå omdisponert fra sitt ordinære arbeid, bort fra barn og ungdom, til koronarelaterte oppgaver. Dette gjøres samtidig som behovet for helsesykepleiere i skolen er større enn noen gang. Det er selvsagt viktig at befolkningen blir vaksinert raskest mulig, så vi kan begynne å leve normale liv igjen, men hva kan Moss kommune gjøre for at ikke barn og unge skal betale prisen?»

Takk til SV. Det er viktig at et parti som sitter i posisjon og styrer i Moss følger opp dette. Det er et spørsmål til ordføreren, så vi andre kan ikke være med å debattere det. Likevel vil jeg berømme SV. I dette tilfellet håper jeg det også vil bidra til at man ikke prioriterer vekk helsesykepleiere fra våre skolebarn.